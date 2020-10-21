港府控我不收「陳同佳」　陸委會：卸責的情緒性發言

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

針對港男陳同佳遲未能來台投案自首，香港保安局長李家超今天反控台灣設限，以司法協助當作前提製造障礙。對此，陸委會晚間聲明強調，此案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先由台港雙方政府談好相關事宜。

陸委會指稱，對於港方情緒性的發言，正突顯港方對本案一貫消極、推諉、急欲卸責態度，本會強烈要求港方應負起本案應有的責任，儘速與我方商討解決之道，早日還給被害者及其家屬公道。

▲陳同佳去年10月23日在香港犯洗黑錢罪，刑滿出獄後一直住在安全屋內。（圖／路透）

陸委會重申，本案日前士林地檢署已說明收到陳同佳透過其委任律師的遞狀，同時地檢署也再次呼籲，本案基於事實調查之所需，港府應務實回應早先我方提出之司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之於法，具體實現司法正義。

陸委會於聲明中再次強調，本會重申本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須由台港雙方政府先談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。

據了解，針對陳同佳在港出獄將滿周年，受害者潘曉穎的母親昨日更親赴香港保安局，向局長李家超遞公開信，要求馬上「釋放」兇嫌陳同佳，讓其可赴台投案，不要打官腔。對此，李家超21日出面反批，是台灣為陳同佳赴台設限，將司法協助當作其自首前提，是製造障礙、無理取鬧、有政治考慮。

李家超說，陳同佳赴台只欠台方的批准，「關上門的是台灣，門匙在台方手上」，要由台方啟動，如果台灣不批准陳同佳入境，很難有航空公司讓他上飛機。

香港保安局還稱，由於《刑事事宜相互法律協助條例》不適用於台灣，香港沒有機制進行司法互助，港府不能違反法例，將陳同佳強行送至台灣，港府也無權就投案一事代陳同佳做決定與安排。

自稱協助陳同佳赴台投案的香港聖公會教省秘書長管浩鳴今天表示，他不清楚相關安排，認為目前最重要的是先解決赴台的手續，若有需要陳同佳親自辦理簽證，陳同佳當然也會去，但暫時還沒收到通知。

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