iPhone 12 網路耗電實測出爐！　5G較4G「沒凍頭」

▲外媒針對 iPhone 12 使用 5G 網路的耗電城度做出實測。（圖／Apple）



記者謝仁傑／綜合報導

眾所皆知，iPhone 12 系列在電池容量上並沒有太大提升，而 5G 究竟會在使用上造成多大影響，國外媒體針對 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 使用 5G 時的電力耗損程度做了實測。

據測，在使用 5G 的狀況下，iPhone 12 僅能持續 8 小時 25 分鐘，而 iPhone 12 Pro 能持續 9 小時 6 分鐘；在使用4G時，‌iPhone 12 和 12 Pro 則分別具有 10 小時 23 分鐘及 11 小時 24 分鐘的續航力。意味著 iPhone 12 在使用 4G 和 5G 時，電池續航力會縮減大約 20％。

國外實測報告顯示，在相同的測試下，iPhone 12 系列的電池續航力比不上安卓手機，尤其是在使用 5G 網路時，更落後於安卓設備。

不過外媒報導，儘管今年 iPhone 12 系列的電池容量有所減少，但實際耗電程度尚不明確，蘋果在 ‌iPhone 12‌ 中加入「智慧數據模式」，在用戶不需要使用網路時會自動關閉5G。例如，用戶在待機的狀況下播放串流音樂時，該功能會將 5G 關閉，自動改為 4G。

用戶亦可手動關閉 5G 以延長 ‌iPhone 12 和 ‌iPhone 12 Pro 的續航力，在設置中可以選擇是否使用 5G，或者「5G自動」（似乎是 Apple 的智慧數據模式）和 LTE 模式。

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