小手機回歸主流？蘋果推「史上最小」mini款　 iPhone 12掀2大旋風

▲蘋果發佈「史上最小」5G旗艦iPhone 12 mini。（圖／取自蘋果直播）

記者蔡儀潔／綜合報導

蘋果今年一口氣推出4款iPhone新機，當中iPhone 12 mini被稱為是「史上最小」5G旗艦，螢幕大小僅有5.4吋。市場調查公司 Kantar指出，該機型的推出一改近年「大螢幕」的發展方向，看好安卓（Android）品牌跟進相同策略，發表小尺寸旗艦手機。

▲機構認為，iPhone 12 mini是市場當前極為少見的案例。（圖／取自蘋果直播）

近幾年來，智慧手機皆是以「大螢幕」為主要發展方向，至今已逼近了7吋，不過今年蘋果逆流而行，在發表「歷年最大」的 iPhone 12 Pro Max（6.7 吋）同時，發表僅有5.4吋的iPhone 12 mini，引發熱烈討論。

《9to5mac》引述 Kantar報告指出，iPhone 12 mini是市場當前極為少見的案例，擁有最新的硬體規格，卻有相對迷你的身材。

Kantar表示，蘋果一方面透過iPhone 12 Pro Max滿足市場對於「大螢幕」的需求，另外mini系列或可能帶起全新趨勢，讓其他品牌跟著推出類似的小尺寸旗艦手機。

報告指出，近年唯有三星S10e、Google Pixel 4等少數品牌，持續推出6吋以下的機型，兩者皆落在5.8吋，重量與體積仍沒有 5.4吋的 iPhone 12 mini 輕巧。

除了小旗艦或將復甦外，蘋果讓5G成為消費者選擇手機的重要指標。Kantar統計指出，未來6個月有意更換手機的消費者，至少 45%打算購入5G設備，儘管仍算少數，卻比2019年第四季有明顯增長，顯示5G逐漸成為考量。

然而Kanta認為，當前最大的問題是建設尚未成熟，消費者嘗試5G服務後，是否會降低對於 5G 的價值認同？這需要持續觀察。