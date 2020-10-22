正妹醉倒大樓公廁！　警助返家留暖心字條：心情不好，可以來找我

▲正妹醉倒大樓公廁，管理員嚇傻報警。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中女子20日清晨醉倒在寶山二街某大樓的公廁內，大樓管理員見狀立刻報警。警方獲報趕抵現場，但女子說話顛三倒四、答非所問，所幸有名認識女子的民眾經過，告知警方女子住處，才順利將人送回家。此外，警方離去前還貼心留下小字條，「勿飲酒過量，一個女生在外面喝酒要更小心，…，心情不好，有許多管道可以發洩，來找我也是一個。」

台中市警局春社派出所陳姓警員及劉姓警員20日上午在執行巡邏勤務時，接獲寶山二街某大樓管理員報案，稱有女子倒臥在社區公廁內不醒人事，警員立刻趕赴現場，發現女子就倒臥在一樓公廁的馬桶旁邊。

2名警員見狀，立刻輕拍女子，並喊道，「起來了，小姐妳這樣會冷喔，快點起來了！」但隨即就聞到濃濃酒味，發現女子是因喝酒喝太最，並無生命危險，於是立刻叫醒女子，協助將其扶起站立。

▲暖警協助女子返家，離去前還留下貼心小紙條。（圖／記者鄧木卿翻攝）

由於女子醉醺醺，講話顛三倒四、答非所問，讓警員相當苦惱，所幸一名認識女子的鄰居經過，告知警員女子所住樓層後，警員立刻攙扶女子上樓，但沒想到女子所住是分租套房，讓警員只好拿著鑰匙一間一間試開，最後終於找到女子住處，才順利將人送進房內。

此外，劉姓警員要離去時，還留下暖心小字條，「勿飲酒過量，一個女生在外面喝酒要更小心，不要輕易置自己於風險中。心情不好，有許多管道可以發洩，來找我也是一個」。對此，劉員表示，希望小小的舉動能讓女子以後喝酒能更注意自身安全。

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