4少女「月接客200次」！上線前經紀人先試車　還拍性愛片傳授技巧

▲高雄一對情侶逼迫4名少女賣淫接客，一個月內至少接客200次，遭檢方起訴。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一對情侶阿義（化名）跟小青（化名）嚴守在臉書上刊登求職訊息，招來了4名未成年少女成為旗下應召女，不僅逼少女賣淫接客之外，還先免費「試車」，其中一名少女更被逼迫拍攝「性愛教學片」。此外，還有上門消費的男客被騙錢，而檢方事後估算4名少女1個月內至少接客超過2百次，因此依妨害性自主罪及兒少性剝削條例將2人起訴。

檢方調查，阿義、小青2人2019年11月間在臉書設立「黃柔柔」的帳號，並在社團「高雄求職兼差打工區」等刊登求職訊息，立刻就吸引了1名14歲的翹家少女A前來聯繫，而阿義先是租了間房收容少女A，還先試車再安排賣淫接客。

事後陸陸續續有3名少女B、C、D上鉤，只要4人有上班，每天就至少接客3次，而阿義及小青每次則抽成1千元，經估算，4人1個月內接客次數就高達將近2百次。誇張的是，其中一名少女還被要求拍攝性愛教學片，供其它少女學習性愛技巧。

此外，其中少女C因與一名男客阿澤（化名）過從甚密，阿義竟要求少女C仙人跳，以積欠美甲課程及車資等藉口，向阿澤施展苦肉計，藉此騙取4萬多元，而少女C也因此獲得1萬元的分紅。

此後，少女C不想再受阿義掌控，因此改到另家經紀公司賺錢，但沒想到阿義竟夥同友人將少女C擄走，還逼少女C歸還過去的治裝費，也及少女C私下接客的錢，但少女C還不出錢，只好向哥哥求助，逼得哥哥到場並被迫簽下近9萬元的本票。除此之外，阿義還找上少女C的另名友人逼迫少女C還錢，並將人打到骨折，甚至嗆聲，「你要不要還，你手臂是不要了嗎？」案經少女C友人報警後，全案才因此曝光。

檢警事後展開調查，發現阿義及小青逼迫4名少女接客至少200次，進帳超過50萬元，2人遭到逮捕後，對案情避重就輕，被檢方聲押獲准，而21日起訴移審法院後，仍被裁定繼續羈押。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

科技千金嫁窮男！長跑9年送房幫創業 他竟爽戰弟媳喊：想要你～

女粉絲曝身體特徵控性侵！詹江村臉書喊冤開吉 怒嗆：我還歪左邊

《海豚灣戀人》童星亂刀殺人！他肺部遭刺穿 法官判賠357萬