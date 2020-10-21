　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4少女「月接客200次」！上線前經紀人先試車　還拍性愛片傳授技巧

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市曹姓男子去年4月間得知女同事曾墮胎，謊稱要去除嬰靈需與其發生性行為，5度性侵女同事得逞挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲高雄一對情侶逼迫4名少女賣淫接客，一個月內至少接客200次，遭檢方起訴。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一對情侶阿義（化名）跟小青（化名）嚴守在臉書上刊登求職訊息，招來了4名未成年少女成為旗下應召女，不僅逼少女賣淫接客之外，還先免費「試車」，其中一名少女更被逼迫拍攝「性愛教學片」。此外，還有上門消費的男客被騙錢，而檢方事後估算4名少女1個月內至少接客超過2百次，因此依妨害性自主罪及兒少性剝削條例將2人起訴。

檢方調查，阿義、小青2人2019年11月間在臉書設立「黃柔柔」的帳號，並在社團「高雄求職兼差打工區」等刊登求職訊息，立刻就吸引了1名14歲的翹家少女A前來聯繫，而阿義先是租了間房收容少女A，還先試車再安排賣淫接客。

事後陸陸續續有3名少女B、C、D上鉤，只要4人有上班，每天就至少接客3次，而阿義及小青每次則抽成1千元，經估算，4人1個月內接客次數就高達將近2百次。誇張的是，其中一名少女還被要求拍攝性愛教學片，供其它少女學習性愛技巧。

此外，其中少女C因與一名男客阿澤（化名）過從甚密，阿義竟要求少女C仙人跳，以積欠美甲課程及車資等藉口，向阿澤施展苦肉計，藉此騙取4萬多元，而少女C也因此獲得1萬元的分紅。

此後，少女C不想再受阿義掌控，因此改到另家經紀公司賺錢，但沒想到阿義竟夥同友人將少女C擄走，還逼少女C歸還過去的治裝費，也及少女C私下接客的錢，但少女C還不出錢，只好向哥哥求助，逼得哥哥到場並被迫簽下近9萬元的本票。除此之外，阿義還找上少女C的另名友人逼迫少女C還錢，並將人打到骨折，甚至嗆聲，「你要不要還，你手臂是不要了嗎？」案經少女C友人報警後，全案才因此曝光。

檢警事後展開調查，發現阿義及小青逼迫4名少女接客至少200次，進帳超過50萬元，2人遭到逮捕後，對案情避重就輕，被檢方聲押獲准，而21日起訴移審法院後，仍被裁定繼續羈押。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

科技千金嫁窮男！長跑9年送房幫創業　他竟爽戰弟媳喊：想要你～

女粉絲曝身體特徵控性侵！詹江村臉書喊冤開吉　怒嗆：我還歪左邊

《海豚灣戀人》童星亂刀殺人！他肺部遭刺穿　法官判賠357萬

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
大同變天！最強媳婦林郭文艷百字聲明曝光
4少女「月接客200次」！上線前經紀人先試車　還拍性愛片傳授
iPhone 12 Pro開箱影片曝！金色機藏1亮點
首度宣布時間　柯文哲：大巨蛋明年完工
第三波水逆來了！12座星座運勢大公開　這星座「注意有小人」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

係金耶！廢棄衣櫃藏市價「20萬金飾」　警聯絡失主被誤認是詐騙集團

嘉檢破獲「毒咖啡工廠」！起出原料可做52萬包　主嫌認：已分潤破億

前科男潛醫院停車場「無差別洩氣」　10多名醫生受害

4少女「月接客200次」！上線前經紀人先試車　還拍性愛片傳授技巧

快訊／全台警分局長38人異動　台中警局女組長胡淑淨任金城分局長

祭拜先人險墜谷！老翁載弟媳「油門當煞車」衝竹林　1人脖子扭傷送醫　

老外放「大型黑狗追咬貓」！正義女出言制止　慘被毆打破相倒地

社區公告「5樓曾ㄨ圭」…鄰認挨罵烏龜怒告總幹事！判決結果出爐

騎士大溪台乙線彎道超車擦撞休旅車　撞護欄衝對向翻落1米駁崁　

北市男想私換人民幣遭搶42萬　未成年嫌犯認了！警續追2共犯

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

李伯恩經趙奕歡監督激瘦18KG！　優秀下顎線一露...全場驚呼：不敢相信

調皮奴才開吸塵器擼呆萌粉紅豬 牠下秒竟軟腳翻肚肚：豪蘇胡❤

王心凌攻蛋嘉賓重量級！緋聞男也會來　看楊丞琳素顏被求婚...盼未來「盡量不要」

係金耶！廢棄衣櫃藏市價「20萬金飾」　警聯絡失主被誤認是詐騙集團

嘉檢破獲「毒咖啡工廠」！起出原料可做52萬包　主嫌認：已分潤破億

前科男潛醫院停車場「無差別洩氣」　10多名醫生受害

4少女「月接客200次」！上線前經紀人先試車　還拍性愛片傳授技巧

快訊／全台警分局長38人異動　台中警局女組長胡淑淨任金城分局長

祭拜先人險墜谷！老翁載弟媳「油門當煞車」衝竹林　1人脖子扭傷送醫　

老外放「大型黑狗追咬貓」！正義女出言制止　慘被毆打破相倒地

社區公告「5樓曾ㄨ圭」…鄰認挨罵烏龜怒告總幹事！判決結果出爐

騎士大溪台乙線彎道超車擦撞休旅車　撞護欄衝對向翻落1米駁崁　

北市男想私換人民幣遭搶42萬　未成年嫌犯認了！警續追2共犯

新台幣收盤升值4分　收在28.892元

家裡出現狐獴？小虎斑「後腳站立」垂手看電視　認真臉萌暈媽媽

小禎舊疾復發無法久站提重物　2個月甩8公斤肉反擊酸民

泰國小哥喝醉抱狗回家陪睡　超展開收編後...把牠變網美啦！

馬來貘「貘豆」怕冷翹游泳課　保育員爆料舅舅「貘樹」小怪癖

生日爽收柏金包、3000萬勞斯萊斯！Cardi b曬整面愛馬仕牆　網：窮限制了想像

林書豪返勇士將是雙贏？　回鍋湖人聯手詹皇有發揮空間還能爭冠

CIA高官來台染怪病？耳鳴後失憶　美已有多位外交官「中招」

故意和家長當朋友！　「媽媽就躺在旁邊」心機女師睡了男學生

澎恰恰欠債2.4億認金錢觀念差「不敢向圈內朋友開口」

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

社會熱門新聞

去年為選舉忍辱未報案　女村民現嗆詹江村踹共

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

吵架殺6月嬰洩憤！夫高舉猛摔害命她旁觀　埋屍沙灘

即／北市東門地下匯兌42萬　警方8.5小時逮捕

即／共享機車女騎士摔倒噴對向　貨車直接爆頭輾斃

大園空難202人罹難　記者踩到殘軀碎肉

保母悶死10月嬰　父母求判殺人罪

稱「被國家機器監控」逼去摩鐵　詹江村遭控硬上粉絲

東區地下街遭襲胸！正妹主持哭了

士官長借錢不還　下屬告狀害撤職

趴在分隔島…科技廠女員工自撞爆頭

涉洩密到對岸！退役上校：我是大特務

台東某國中爆性霸凌！學弟血淚手繪現場圖

快訊／傳巨響！18歲男光華商場墜樓宣告不治

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

KID、温貞菱爆熱戀！「綠島浪漫共騎」被目擊

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

天文學家：1顆小行星將在美大選前撞地球

去年為選舉忍辱未報案　女村民現嗆詹江村踹共

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

全台首支iPhone 12開箱　藍色實機有落差

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

吵架殺6月嬰洩憤！夫高舉猛摔害命她旁觀　埋屍沙灘

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

即／北市東門地下匯兌42萬　警方8.5小時逮捕

更多

最夯影音

更多
上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了
邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面