婚後只有新婚那次！他「碰到就結束」　遭老婆怒踹下床…崩潰喊離

▲床事還沒開始就結束，人夫慘遭妻子踹下床，他崩潰離婚求償。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／苗栗報導

苗栗一名人夫阿義（化名）與妻子花花（化名）結婚多年，但僅有新婚當天發生過一次關係後，就再也沒有發生過，且當天他因許久沒有發生性行為，2人一接觸就結束，花花還因此將他踹下床，自此之後就不曾有過親密關係，讓他相當羞愧，憤而與妻子離婚，並請求精神賠償。不過法官審理後，認為求償無理，駁回阿義請求。

阿義指控，他與花花結婚後，花花就到台中工作，很少回家，有時他要求花花回家，但花花都不答應，近2年來2人更是一個月才見一次，且一次只相處2、3天，甚至更少，讓他相當不滿。

阿義表示，即便他人就在花花身旁，但花花卻寧可玩手機，不願意與他發生關係，因此2人只有新婚當晚發生過一次，且當時他因為太久沒有跟女生接觸，導致2人一結合，他就射精，花花還因次將他踹下床，並且要他去看醫生，氣得他決定離婚，並且向花花請求精神賠償。

對此，花花表示，是阿義婚後就對她不理不睬，還不跟她說話，2人的互動只能依靠手機傳訊息，且阿義還經常出言侮辱她。另外，對於阿義指控她不願發生關係，花花則說，是阿義都不願碰她，儘管她裸體躺在阿義身旁，阿義也無動於衷，她才要阿義去看醫生，但阿義卻誤解她意思，認為她在罵他「早洩」，但他只是為了夫妻間圓滿，才鼓勵阿義就醫。

法官審理後認為，由於阿義與花花和解離婚，因此阿義無從主張自己是因判決離婚而受有損害來求償，認定阿義求償無理，駁回他的請求。全案可上訴。

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