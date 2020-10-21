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老公去一次超市「吃一顆威而鋼」！回來沒有菜…被妻鐵錘活活敲死

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▲超市,購物,超商,超級市場,食材。（圖／unsplash）

▲丈夫說去買菜卻吃一顆威而鋼。（示意圖／unsplash）

記者鄭思楠／綜合報導

上海女子趙秋霞（以下均為化名）發現了丈夫的一個秘密，丈夫將威而鋼偷偷混藏在保健品裡，每次說去超市買菜，盒子裡的威而鋼就會減少一片。想到丈夫對自己的冷淡，她與丈夫廝打起來，最後更一氣之下殺了丈夫。

據《瀟湘晨報》報導，趙秋霞今年60歲，她和丈夫陳軍在1982年結婚，婚後感情一直很好。不過，她發現，自2009年後，丈夫開始出去各種娛樂場所，她開始懷疑丈夫有外遇，但一直沒有證據。

趙秋霞與丈夫住在上海浦東新區一社區，直到2019年9月左右，鄰居偷偷告訴她，陳軍曾經炫耀過有一個情人，兩人在一起18年，還為情人買過一套房、金銀首飾，更到香港等地旅遊。

其實，在聽到丈夫出軌消息之前，趙秋霞也發現了蛛絲馬跡。2019年3月，她發現，陳軍開始吃性藥，藏在電視櫃下大抽屜的保健品膠囊裡，「我數過藥片的數目，發現對方每次說去家樂福超市，就會吃掉1片。」

兩人的女兒陳美，與2人住在同一層，對父母之間的矛盾，她也一直非常清楚，「父親口袋裡有超市買菜的購物憑證，但沒有帶菜回來，他的衣服上還有炒菜濺上的油漬，母親覺得父親是在外面和其他女人過日子，精神狀態一下就不好了。」

陳美稱，因為父親的事情，母親一度依賴上安眠藥，白天精神恍惚。她透露，2019年9月，父母還因為吵架鬧到了派出所，「父親向母親拿錢，兩人發生爭吵打鬥，我接到母親電話，說父親將我女兒搶走，反鎖在房間，揚言要從15樓扔下去，當時如果警員晚到一步，瓦斯就打開了，當時我女兒臉上還有淤青。」

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲老婆發現丈夫出軌，崩潰殺死他。（示意圖／pakutaso）

2019年10月24日凌晨1時許，趙秋霞在家中與丈夫再次發生了爭執。「他說這輩子都不要和我過夫妻生活，」她回憶，當時左手被陳軍抓住狂啃，把手抽回來時，發現左手食指末節大部分被咬掉了。

趙秋霞又怕又驚又恨，她跑出房間，拿起客廳圓桌上的一把羊角錘頭回到臥室，決定教訓陳軍一下。為了洩憤，她用羊角錘頭擊打陳軍頭部，還用枕頭捂悶對方的面部，「我去了趟廁所，回來後發現他一直沒動過，手一點力氣也沒有，可能真的死了。」

之後，趙秋霞感到害怕了，跑到隔壁的女兒家。「我看到父親仰面躺在臥室床上，手、腳和頭部都被綁著膠帶，身上和床上都是血，頭部的膠帶捆在眼睛下方、下巴上方，繞了好幾圈而且蠻緊，臉型都往裡凹了，嘴巴封住了但鼻子是露出來的……，」等女兒趕過來時，陳軍已經沒反應了。

趙秋霞去廁所洗了個手，回到臥室自己報了警。經鑑定，陳軍屬於顱腦損傷合併機械性窒息死亡。

日前，上海市第一中級人民法院一審以趙秋霞犯故意殺人罪，判處入獄13年。

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