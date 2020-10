奈及利亞軍警槍斃至少12名示威者　非洲第一大城爆發大規模動亂

▲奈及利亞拉哥斯街頭一片混亂,憤怒的民眾不顧政府的全天宵禁命令,上街縱火與精方對峙。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

西非大國奈及利亞大規模暴動仍在持續升溫,街頭每天都在上演激烈的警民衝突。根據《半島電視台》報導,軍警20日在拉哥斯(Lagos)的萊基(Lekki)突然朝示威人群開火,造成至少12名抗議民眾死亡,多名民眾受傷。原本和平的抗議遊行徹底演變為暴亂,迫使拉哥斯政府緊急實施全天宵禁。

28歲的法比伊(Agboola Fabiyi)透露當時前線的場面,當抗議者拒絕聽從軍警而撤退後,卻發現警察的槍口已經對準了他們,「我們不是流氓,也沒有武器,只是在街上拿著標語遊行。」

隔日奈及利亞首都阿布賈(Abuja)和第一大城拉哥斯陷入暴動,大批示威民眾再也忍不住怒火,朝與政府同立場的私人電視台大樓投擲汽油彈,縱火燒毀30輛公車。這場原本為了抗議反搶劫部隊SARS的和平示威,徹底變調為反政府的大規模動亂。

▲奈及利亞爆發大規模示威,反對警察執法不當,甚至朝民眾開火造成傷亡。(圖/路透)



儘管前途似乎越來越艱難,法比伊仍然沒有選擇退縮,「我們還沒放棄,如果現在失敗了,我們的孩子以後不會對此滿意的。」

然而軍方一概否認,有派遣任何軍警鎮壓示威群眾,還指責這些抗議人士都是「罪犯」。拉哥斯州州長奧盧(Babjide Sanwo-Olu)僅表示,這項抗議活動已經變成了「怪物」,會對萊基的槍擊事件進行調查。

然而網路一則現場影片已經顯示,當晚軍警全副武裝朝民眾開火,槍口在夜空中迸發出明亮的火光,成為軍方以非法武力鎮壓的鐵證。

A clearer video of the Nigerian Army shooting at unarmed peaceful protesters in Lekki toll gate.



PASS IT ON!!#EndSARS

pic.twitter.com/iqxLwUEQGk