奈及利亞軍警槍斃至少12名示威者　非洲第一大城爆發大規模動亂

▲奈及利亞拉哥斯街頭一片混亂，憤怒的民眾不顧政府的全天宵禁命令，上街縱火與精方對峙。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

西非大國奈及利亞大規模暴動仍在持續升溫，街頭每天都在上演激烈的警民衝突。根據《半島電視台》報導，軍警20日在拉哥斯（Lagos）的萊基（Lekki）突然朝示威人群開火，造成至少12名抗議民眾死亡，多名民眾受傷。原本和平的抗議遊行徹底演變為暴亂，迫使拉哥斯政府緊急實施全天宵禁。

28歲的法比伊（Agboola Fabiyi）透露當時前線的場面，當抗議者拒絕聽從軍警而撤退後，卻發現警察的槍口已經對準了他們，「我們不是流氓，也沒有武器，只是在街上拿著標語遊行。」

隔日奈及利亞首都阿布賈（Abuja）和第一大城拉哥斯陷入暴動，大批示威民眾再也忍不住怒火，朝與政府同立場的私人電視台大樓投擲汽油彈，縱火燒毀30輛公車。這場原本為了抗議反搶劫部隊SARS的和平示威，徹底變調為反政府的大規模動亂。

▲奈及利亞爆發大規模示威，反對警察執法不當，甚至朝民眾開火造成傷亡。（圖／路透）



儘管前途似乎越來越艱難，法比伊仍然沒有選擇退縮，「我們還沒放棄，如果現在失敗了，我們的孩子以後不會對此滿意的。」

然而軍方一概否認，有派遣任何軍警鎮壓示威群眾，還指責這些抗議人士都是「罪犯」。拉哥斯州州長奧盧（Babjide Sanwo-Olu）僅表示，這項抗議活動已經變成了「怪物」，會對萊基的槍擊事件進行調查。

然而網路一則現場影片已經顯示，當晚軍警全副武裝朝民眾開火，槍口在夜空中迸發出明亮的火光，成為軍方以非法武力鎮壓的鐵證。

A clearer video of the Nigerian Army shooting at unarmed peaceful protesters in Lekki toll gate.



PASS IT ON!!#EndSARS

pic.twitter.com/iqxLwUEQGk — Elvis Tunde ➐ (@Tunnykvng) October 20, 2020

惡名昭彰的部隊SARS

特種反搶劫部隊（SARS）原本負責處理武裝搶劫、綁架等問題，但實際上卻遭指控涉及長期非法搜查、動用私刑、性騷擾和強姦婦女，時常濫權拘捕年輕民眾，以此向其親戚勒索金錢。

根據國際特赦組織2016年的報告，SARS涉嫌毆打、吊死、開槍射擊受關押的犯人，在2017到2020三年間，共有82起虐待與非法殺害事件被記錄在案。

▲民眾高舉「解散SARS部隊」的標語，要求政府做出改變。（圖／路透）



奈及利亞示威者的和平訴求

一則爭議性影片是整起抗議活動的引爆點，顯示又一名年輕人被特種反搶劫部隊（SARS）殺害。奈及利亞人民再也忍受不了這個臭名昭彰的「強盜部隊」，上街要求政府「解散SARS」（#EndSARS），並且建立獨立調查機構來遏止警察的不當執法。

推特最早在2007年就有標示#EndSARS的推文，至今已累計超過2800萬則，含有無數被奈及利亞網友分享出來的SARS犯罪證據，包括SARS是如何綁架、威脅、強姦婦女、凌辱民眾的畫面。儘管如此，一開始的抗議仍以非常和平的方式進行，一些民眾會聚眾唱起國歌，舉著標語遊行。

但在拉哥斯發生槍擊案件後，奈及利亞各大城市都部署了鎮暴部隊，一些城市開始設置路障、實施全天宵禁，警民之間的矛盾更加惡化。

▲奈及利亞警民衝突越演越烈。（圖／路透）



布哈里政府的回應

奈及利亞政府終於承受不了輿論壓力，在11日公開宣布，解散特種反搶劫部隊SARS，改組為新的特種武器和戰術部隊（SWAT），試圖說服示威民眾停止抗議活動。

州長奧盧（Sanwo-Olu）緊急出面滅火，希望民眾保持冷靜，會與維安部隊穩定局勢。副總統奧辛巴喬（Yemi Osinbajo）也在推特上承諾，會還給人民一個公道，對受害民眾表示同情。

但民眾很顯然並不買這筆帳，示威活動反而因此升級，將怒火指向總統布哈里（Muhammadu Buhari）治下的政府，除了忽略其他訴求之外，就連SARS本身也看不到改革，軍方想用「換湯不換藥」的方式來再度欺騙自己的人民。

外界聲援：「年輕人走上街頭是為生存而戰」

自示威活動開始以來，至少有15人在衝突中喪生，包括2名警察。奈及利亞事務分析師安妮（Annie Olaloku-Teriba）指出，抗議已經不僅僅涉及SARS了，國內嚴重的貧富不均也是動機之一，「嚴重的不平等現象意味著，年輕人走上街頭是為了生存而戰。」

▲大批民眾在倫敦聲援奈及利亞人民（圖／路透）



英超曼聯的前鋒伊哈洛（Odion Ighalo）也在推特上為祖國發聲，「我很傷心，也不知道從何說起。奈及利亞政府，你們殺害自己的人民，派遣軍隊上街，好戕害手無寸鐵的抗議民眾，只因為他們在爭取自己的權力。你們政府是這個世界的恥辱。」

此外，奈及利亞駐倫敦的高級委員會大樓也被包圍，大批抗議民眾為遠在家鄉的同胞聲援，也有人權團體支援當地，前美國國務卿希拉蕊也在推特上譴責奈及利亞政府。