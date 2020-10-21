東區地下街遭猥瑣男「衝撞揉左胸」！正妹主持哭了：到現在還在痛

▲正妹女主持東區地下街遭變態男衝撞襲胸。（圖／翻攝臉書「3000歲少女-黃以安」）

記者莊智勝／台北報導

正妹展場主持人「3000歲少女-黃以安」19日在臉書PO文，表示當天行經捷運忠孝復興站東區地下街時，遭到一名陌生男子蓄意衝撞襲胸，她氣得當場衝上前質問，對方還辯稱「我沒有看到你、沒感覺撞到」，隨即逃離現場。黃女氣到落淚，怒吼「變態去死，為什麼我沒有揍死他的能力！」目前警方也已接獲報案，正透過調閱監視器畫面鎖定嫌犯身分追緝中。

黃以安擁有10多年主持經驗，曾任106年度國慶大典主持人，外貌活潑甜美，臉書粉專也累績不少粉絲，不料黃以安19日卻表示，當天晚間行經東區地下街，走在智慧圖書館前時，一名年約28-30歲、身高165-168公分左右、蓄鬍揹側背包、並以灰色帽T遮臉的男子，突然朝她大力撲撞，並趁機伸手抓揉左胸。黃女說，當時路上完全不擁擠，該男也沒有在玩手機，完全就是故意衝撞襲胸。

黃以安遭襲後，憤怒追上前質問男子，但對方仍裝傻，辯稱「我沒看到你、沒感覺有撞到」，隨即轉身逃離現場。黃女在臉書寫下，「到現在我左胸還在痛，他是失憶還是麻痺？因為我人單力孤，當下沒法揪住他去報警，只能提醒女性朋友小心！」

黃以安無助地說，「身體和胸部都還在痛，然後混亂，時而茫然、突然哭，我也不知道怎麼……」、「變態去死，為什麼我沒有揍死他的能力，想哭！」事後黃以安向捷運警察報案，監視器清楚拍下她遭男子衝撞畫面，警方也回放監視器，查看男子正臉、以及用什麼卡進出捷運站，循線查出其身分，正積極追緝襲胸男子到案中。