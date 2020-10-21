管浩鳴：陳同佳願臨櫃辦理赴台簽證　但沒收到「可申請」的通知

▲陳同佳出獄後一直住在港警安排的安全屋，連辦理赴台簽證都由管浩鳴代勞。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

港女命案兇嫌陳同佳去年在港出獄後，一直住在警方提供的「安全屋」，近日傳出將被安排離開。對此，協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴表示，他不清楚相關安排，認為目前最重要的是先解決赴台的手續，若有需要陳同佳親自辦理簽證，陳同佳當然也會去，但暫時還沒收到通知。

管浩鳴上周曾赴台灣駐港辦事處，疑代替陳同佳申請赴台投案的簽證，但卻被當場拒絕，傳是因為本人沒有到場所致。管浩鳴指出，台灣當時的回覆是「暫時不能接受申請」，沒有要求申請人必須親自來到櫃檯申請。

▼潘曉穎的母親多次出面要求陳同佳赴台投案。（圖／記者屠惠剛攝）



管浩鳴提到，若真的有需要陳同佳親自到場辦理簽證，陳同佳當然也會去，但暫時沒有收到要陳同佳本人親自去辦理的相關通知。

陳同佳在港出獄即將滿一周年，死者潘曉穎的母親20日赴香港政府總部，遞交公開信給香港保安局長李家超，要求港府立即將住在安全屋的陳同佳「釋放」，讓陳同佳能夠赴台投案。

李家超21日下午回應潘母公開信，他表示，非常理解潘母的心情，他一直希望陳同佳能盡快赴台接受法律制裁，若陳同佳需要親自外出辦證，港府會有部署，但完全不會阻礙。

李家超強調，陳同佳在香港是「自由人」，港府不能為做任何強制安排，且台灣若不批准陳同佳入境，也很難有航空公司會讓陳同佳上飛機，可以說，陳同佳赴台只欠台灣方面的批准，「關上門的是台灣，鑰匙在台灣手上。」