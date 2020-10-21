「台灣第一特務」涉共諜暗語曝光　軍情局「月月會」找對象

▲涉扮共諜的軍情局退役上校張超然，現在月入10多萬元，在海南島投資檳榔種植。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

軍情局退役上校張超然，退休後每月收入10多萬元，卻涉嫌為對岸國安單位，吸收其他退役將校，提供情報人員通訊名單等機密情資，21日被台北地院裁定羈押禁見，據了解，張超然現在海南島投資農作，疑似固定回台參加軍情局退役人員的「月月會」尋覓吸收對象，並在電話中用「禮物」暗示將帶資料付陸，檢調單位正全力追查張在台滲透及洩密情形。

辦案人員接獲情資，在軍職時曾赴大陸北京工作的張超然，在退伍出境管制時效過後，到海南島投資檳榔等經濟作物種植，並藉此多次前往廣州、海南等地，每趟停留短則5天，長則1、2個月，疑似與對岸國安人員有接觸，因此從2013年起，展開監聽。

▲退役少將岳志忠涉嫌交付機密文件給對岸國安人員。（資料照／記者劉昌松攝）

檢調查出，張超然會固定參加軍情局退役官兵的聚會活動「月月會」，從中尋覓可吸收的對象，2013年與2016年，張和退役上校周天慈，分別引薦同樣退役的穆姓、王姓上校到大陸，與國安人員見面。

2016年間，張男另外陪同退役少將岳志忠，或由岳志忠獨自帶著妻子，前往大陸與國安人員接觸，岳總共赴陸至少8次，還疑似交付了有關軍情人員名單通訊等機密文件。根據監聽發現，張超然等人行事十分謹慎，彼此之間，或是與對岸人士打電話時，多是以暗語溝通，疑似以「會帶禮物」來暗示對方，此行將交付機密。

▲退役上校周天慈15萬元交保。（資料照／記者劉昌松攝）

由於張在全案具有關鍵、主導地位，但供詞與其他被告、證人供述不符，且有能力逃亡，並有滅證、勾串證人之虞，法官審理後，依涉嫌《國家安全法》發展組織、《國家情報工作法》洩漏情報人員身分等重罪，裁定羈押禁見。

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