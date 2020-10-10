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服務業都市傳說！2動作客人秒上門...店員傻眼哭：還來一大坨

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▲服務生,服務業,咖啡廳,咖啡店,沖咖啡,櫃台。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

聊到服務業辛酸，常有店員訴苦，只要趁空檔吃便當或上廁所，便會瞬間喚醒魔咒，不但客人上門了，而且一來就是一大票，就有網友發文抱怨這個神奇現象，引起廣大共鳴，同行們心有戚戚焉，崩潰直呼「真的不能同意你更多了！」

網友昨在爆怨公社吐苦水，「抱怨一下奇怪的現象，客人來都一起來，點餐一起點，結帳一起結，忙到耽誤中午的兼職，打電話去請假，結果請完假沒客人了，X...你們說好的是吧？這不是莫非定律是台灣奇案。」

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▲▼便當。（圖／記者謝承恩翻攝）

▲常常拿出便當，客人就來了。（示意圖／ETtoday資料照）

一席話讓服務業同行相當有感，不少人直呼，「每次都是這樣啊哈哈哈哈」、「餐飲的無奈」、「中午都2點後吃飯，晚餐都下班才吃，服務業日常」、「超級無敵準」、「我們飲料業也一樣，沒客人就沒事做，有客人就一次來好幾組」、「真的！這是魔咒啊」。

不僅如此，當店員想趁空檔吃飯或想上廁所時，客人們就會不約而同地進來，「一樣餐飲路過，還有一個魔咒是，我們吃飯時間會瞬間爆多人」、「沒錯！顧店面真的都這樣，偏偏挑那半小時吃飯時間來，要碼就是一整個小時都沒人，然後像是全部約好一起來一樣」、「喝水、上廁所都有用」、「真的，以前做超商看沒人趕緊去泡個泡麵吃，然後吃第一口後，那碗泡麵就放到下班了」、「真的！上廁所也是～而且越急還會越多人」、「肚子絞痛的時候也是」。

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關鍵字：

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