社區公告「5樓曾ㄨ圭」…鄰認挨罵烏龜怒告總幹事！判決結果出爐

▲擔任社區總幹事的蔡姓男子，因同為住戶的曾女與管委有民事訴訟案，在製作開會通知單時將曾女名字打「5樓曾ㄨ圭」遭怒告。（圖／達志／示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

台北市有一社區，擔任總幹事的蔡姓男子，因不滿同是住戶的曾女與社區管理委員會有民事訴訟，基於公然侮辱犯意，製作社區管委會議開會通知單，竟在說明欄打「5樓曾ㄨ圭（即『烏龜』之諧音）訴訟進度」等，直接張貼於社區大廳及電梯公佈欄，令曾女相當氣憤以妨礙名譽告上法院提起公訴，但法院認為證據不足，判蔡男無罪。

根據判決指出被告蔡男是台北市某社區管理委員會擔任總幹事，因女住戶曾X圭與管委會有民事訴訟，基於公然侮辱的犯意，於2019年9月20日，於社區管理室，製作社區9月份管理委員會議開會通知單，在說明欄、議題三繕打：「5樓曾ㄨ圭（即『烏龜』之諧音）訴訟進度」等語，並於同日張貼於社區1樓大廳及電梯公佈欄，足以貶損曾女的社會評價與人格尊嚴，因此認為蔡男犯刑法第309條第1項之公然侮辱罪。

被告蔡男表示，製作通知單時確實有打「5樓曾ㄨ圭訴訟進度」等文字，但否認有公然侮辱，辯稱：我用過滿多種符號去隱匿姓名，包括大小「X」，正方形或圈圈，但因電腦故障，當時要打報告來不及，我就換鍵盤，後來不知道是否打不出「X」，因為很急，所以我就用注音符號打「ㄨ」等語。

蔡男的律師辯護稱，就教育部國語辭典「烏龜」的含義是辦事不力，沒有擔當的人，而曾女在社區裡面也沒有擔任任何職務，並不需影射或貶損曾女的評價，再來實務上認定烏龜二字構成公然侮辱情形，都是有加上一些負面的評語，如縮頭和瞎眼烏龜，前後都會加上負面字眼和烏龜做結合，整體而言才有可能構成實務上所認定的公然侮辱，如果僅以烏龜二字就構成實務上公然侮辱，與目前實務上不相符。蔡男所打的文字是「曾ㄨ圭」還是「曾X圭」，律師認為，每一個人對於看到這樣的文字並非有同一個見解，也會有不同的解讀，所以曾女認為用烏龜二字是在嘲笑或貶低其社會地位，這個是曾女個人觀感和感受問題。

被影射烏龜曾女認為為蔡男挾帶怨恨，用張貼本案通知單公告，用諧音方式侮辱她是地上爬的烏龜，貶損她人格且受到其他住戶指指點點，對她名譽傷害很大等語，經證人陳女於審理時證稱，蔡男是總幹事，與曾女沒有什麼恩怨，本案通知單用「ㄨ」是為了隱匿個資。

法官認為蔡男與曾女並無私人間恩怨關係，其以「ㄨ」遮隱告訴人姓名的符號縱有諧音「烏龜」嘲諷曾女訴訟進度之意思，雖令曾女受有影射而感不悅，然一般社會通念觀察，亦尚不致於過度貶損曾女在社會上所保持之人格、地位或減損曾女的聲譽，其用詞是否妥當，社會大眾均有評論之空間，應屬言論自由的範疇，故判蔡男無罪。

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