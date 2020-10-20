花蓮再搶金！全民運龍舟賽200公尺　鼓聲震槳齊衝...霸氣奪冠

▲▼花蓮代表隊延續100公尺競速的冠軍氣勢，再度奪下金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全民運動會傳統龍舟競賽，19日在花蓮縣鯉魚潭展開公開組龍舟200公尺直道競速項目，花蓮縣龍舟代表隊由教練侯鴻章領軍，延續昨日100公尺競速的冠軍氣勢，再度奪下金牌，展現花蓮縣稱霸輕艇龍舟體壇的實力！

花蓮體中輕艇及龍舟隊成軍多年，花蓮縣政府教育處、花蓮縣體育會輕艇及龍舟委員會及教練侯鴻章皆大力提供協助及指導，以花蓮體中輕艇隊為主力的台灣龍舟代表隊，更在2018年於亞運勇奪2金1銀，並在2019年全運會獲得3金1銅的佳績。

花蓮重視各項體育人才的培育，今年成立鯉魚潭水上運動訓練基地，將設有專業划槳池、大型艇庫、電動啟航器設備、多功能重量訓練室、選手休息室及運動傷害防護室等。除可成為國家級各項水域活動集訓中心外，平時也提供給花蓮縣選手集訓使用以及花蓮體中學生授課之用。

公開組龍舟200公尺項目由8支縣市代表隊相互競速，花蓮縣代表隊以1分05秒64奪得冠軍，台北市代表隊以1分08秒82拿下銀牌，銅牌則由台東縣代表隊以1分09秒27奪得。

各代表隊成績以大會實際公告為主，詳情可參閱網站https://sport109.hlc.edu.tw/Module/Pages/Index.php?ID=21

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