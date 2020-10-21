新竹米粉摃丸節周末登場　主打肉多多、回到米粉故鄉大啖澎湃好料

▲新竹米粉摃丸節推出肉多多市集和米粉寮吃辦桌，邀請民眾大啖新竹美食。



圖、文／新竹市政府提供

一年一度新竹市米粉摃丸節本周末登場，因應台灣豬從口蹄疫區除名，今年特別擴大辦理，主打「肉多多」的摃丸節跨足肉乾、肉鬆，共25家豬肉美食業者用行動力挺台灣豬，米粉節則回到米粉故鄉深度踏訪，由名店和業者帶來限定美食，活動為期兩天，邀請全國民眾周末來品嘗竹市在地美食。

今年的米粉摃丸節有別以往，分成兩日進行，總計有超過60攤米粉、摃丸與在地好物等業者一起參與。摃丸節於本周六在新竹市228公園辦理，推出肉多多市集，包含肉乾、肉鬆、香腸、滷肉飯業者都將前來擺攤，現場還有許含光、宇宙人熱情演出。

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▲新竹米粉摃丸節本周末登場，兩天共有超過60攤米粉、摃丸與在地好物等業者一起參與。

本周日米粉節則在南勢青南宮舉辦，將帶領著民眾回到米粉故鄉南勢米粉寮，前進工廠了解米粉製作，並以紅人榜為主題邀請米粉地方名人開講，現場也邀請好玩劇團表演親子舞台劇和歌手江惠儀、黃文星、秀蘭瑪雅獻聲演唱，讓你享受視覺饗宴又能與親朋好友辦桌吃好料！

▲周日米粉節眾星雲集。

新竹米粉公會、新竹摃丸產業暨地方創生協會與新竹知名業者餐廳更合作聯名推出限定美食，如白鯧魚米粉、海島城市一口灶（海鮮米粉）、黑金米粉（排骨米粉），還有大廚將摃丸料理成越南春捲等創意料理，等著民眾來嘗鮮。

▲2020新竹米粉摃丸節由在地產業與業者聯名推出限定美食，邀民眾來嘗鮮。

新竹市長林智堅表示，今年台灣豬從全球口蹄疫區除名，台灣豬可再次外銷海外，換句話說新竹市摃丸同樣也可以外銷全世界，藉由擴大辦理米粉摃丸節，盼讓全台民眾一起來品嘗各式豬肉製品，也來體驗新竹摃丸獨特口感。

▲林智堅開箱新竹摃丸節限定禮盒「豬寶盒」，將在新竹市新鮮事FB送出。

林智堅也親自開箱新竹摃丸節限定禮盒，內含摃丸米粉、肉乾肉鬆，豐富的「豬寶盒」將在新竹市政府臉書專頁「新竹市新鮮事」送出，還有抽獎吃辦桌，詳情請見「新竹市新鮮事」臉書專頁。

▲2020新竹米粉摃丸節。（新竹市政府廣告）

《活動資訊》

新竹摃丸節

時間：109年10月24日（六）10:00～17:00

地點：228公園

新竹米粉節

時間：109年10月25日（日）10:00～16:00

地點：南勢青南宮前