屍體倒插鐵桶焚燒...雙腿焦黑！墨國黑道「人肉廚房」旁歡樂開趴

▲武裝份子還在焚燒屍體的鐵桶旁喝酒開趴。（圖／翻攝自推特@ALERTACODIGORO）



記者王佩翊／編譯

墨西哥日前流傳出一則駭人的影片，只見畫面中，有一群手持槍枝的蒙面武裝份子，站在一個點了火的鐵桶旁，然而這個正在燃燒的鐵桶中，放得不是木材或是牛羊豬隻，而是一具貨真價實的人類屍體。這具不知名的屍體被以倒插的形式丟入鐵桶內焚燒，唯一露出鐵桶的兩隻腳也已被燒得焦黑。當鏡頭再度轉回這些武裝份子時，他們竟面露嘻笑，甚至對著鏡頭比出勝利手勢。

根據墨西哥媒體México Código Rojo與英國《太陽報》報導，這群武裝份子的囂張行徑在當地被稱作「人肉廚房」，殺手先將綁架來的人質殺害，再將其肢解，丟進垃圾桶或鐵桶內放火焚燒，目的是要「威嚇」反對該幫派的勢力，而被害者則是囊括了與其敵對的幫派成員、記者、政府官員，又或者是未支付贖金的人質。

據了解，這段新流出的「人肉廚房」影片可能是由一個名為「特種部隊影子小組（Fuerzas Especiales Grupo Sombra）」的黑幫組織所拍攝。而這個殘忍的組織先是將被害者殺害，再將其以「頭下腳上」的方式投入一個目測約200公升的鐵桶內，並點火燃燒。只見影片中，這群武裝份子先是舉著槍站成一列，隨後鏡頭便帶到這個正在燃燒屍體的大鐵桶，過程中還能看到有人不斷地往鐵桶內加入燃料，想要讓火燒得更旺。

當鏡頭再度回到這些武裝份子身上後，他們竟席地而坐，面露嬉笑地把酒言歡，彷彿在開營火晚會一樣。這段影片被上傳後，甚至被配上拉丁嘻哈音樂，極為諷刺。從影片中可以看到，被害人的兩條腿外露在鐵桶外，並且已經被燒得焦黑，畫面十分駭人。

據悉，人肉廚房是在2010年首次被使用，當時組織「 Cartel De Los Zetas」剛從另一個組織「Gulf Cartel」中獨立出來，不過卻受到各方的打擊，於是他們開始用這種殘忍的手段「警告」那些反對他們的人。

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