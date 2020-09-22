涉共諜組織案　前飛官葛季賢、樓文卿遭控洩密二審無罪

▲2飛官遭控洩密，高等法院二審判決無罪。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者吳銘峯／台北報導

空軍官校飛行訓練指揮部退役上校副指揮官葛季賢、飛訓部中校副主任樓文卿，遭檢方指控涉入大陸情報人員鎮小江發展共諜組織案，2人被依照違反《陸海空軍刑法》「洩漏軍事機密罪」提起公訴。案經高等法院審理後，高院認為2人的自白前後不一，況且檢方指控與事實明顯不符合，因此二審改判2人無罪。可上訴。

大陸解放軍前中校鎮小江多年前以港人經商名義來台，並涉嫌吸收前陸軍馬防部北竿少將指揮官許乃權等10餘人，企圖發展史上最大的共諜組織，最後被捕判刑4年定讞。鎮小江已於2018年7月間服刑期滿，遭驅逐出境。而他發展的共諜組織，仍陸續遭檢調單位破獲。

其中鎮小江透過空軍官校退役中校劉其儒，找上空軍官校的學弟葛、樓2人。2人分別於2010年到2013年間，與劉其儒有所接觸。檢方起訴指出，劉其儒先在2010年間找上葛男，葛男疑似交付資料並收取報酬；葛男退伍後，劉其儒再接觸樓男，並吸收樓男也加入共諜組織。

檢方於2015年4間發動搜索，其中樓男一開始坦承接受劉其儒遊說，除了招待出國到菲律賓、越南、泰國等地旅遊外，也多次與劉其儒飲宴，最後禁不住請託，才交付情資；但樓男之後又改口，否認交付情資。至於葛男則矢口否認到底。檢方最後認定2人均涉嫌重大，分別以20萬元交保。全案偵查終結後，檢方2017年3月間依照《陸海空軍刑法》「洩漏軍事機密罪」提起公訴。

一審法院認定2人有罪，分別判刑。案經上訴，高等法院二審卻出現大逆轉，高院認為2人的自白前後不一，況且檢方指控與事實明顯不符合，因此二審改判2人無罪。可上訴。