疑涉共諜案　軍情局退役上校張超然遭聲押禁見

▲前軍情局退役上校張超然遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

文／中央社台北21日電

軍情局少將岳志忠、上校張超然、上校周天慈退役後捲入共諜案，涉嫌引介退役軍官認識大陸國安人員，甚至交付情報資訊。北檢今天凌晨複訊後聲押禁見張男，岳、周各新台幣15萬元交保。

張超然20日深夜抵達北檢時向媒體表示，他是台灣第一個特務，六四天安門事件時就他一人在大陸工作，他是國家派去大陸工作的台灣特務，保衛台灣的安全，否認遭大陸國安人員吸收，並說自己是赫赫有名的大特務，原本就是清白的。

檢察官複訊後認為，張超然涉犯重罪，且有逃亡、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。

檢調獲報，張超然、周天慈退役後涉嫌於民國102年間，邀約傅姓軍情局退役上校至中國大陸，張男還親自陪同傅男搭機前往，並在當地會見大陸國安人員。

105至107年間，張超然、周天慈涉嫌邀約岳志忠前往中國大陸，3人曾一同前往，岳志忠也曾單獨赴陸與大陸國安人員見面；岳志忠還涉嫌受周男之託，交付文件給大陸國安人員。

此外，張超然、周天慈另涉嫌於105至106年間，引介王姓軍情局退役上校前往大陸，認識當地國安人員。

台北地檢署昨天指揮調查局國家安全維護工作站，兵分3路搜索岳志忠等人的住居所，依犯罪嫌疑人身分約談岳志忠、張超然、周天慈，另約談5名證人釐清案情。

檢調認為，岳志忠等人涉嫌違反國家情報工作法，洩漏或交付涉及情報來源、管道或組織及有關情報人員與情報協助人員身分、行動或通訊安全管制等資訊。

岳志忠等人是否涉及國家安全法的發展組織罪嫌，檢調將一併深入追查。