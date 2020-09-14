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遭控「共諜」偷小英病歷！前國會助理交保30天...突病逝台大醫院

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▲▼ 前國會助理涉國安法案被告李易諴。（圖／記者劉昌松攝）

▲前國會助理李易諴病逝。（圖／記者劉昌松攝）

記者曾羿翔／綜合報導

前國會助理李易諴捲入「共諜案」，日前被羈押26天後獲准6萬元交保，沒想到才交保1個月，就因大腸癌復發，13日病逝台大醫院。據了解，李易諴是記者出身，是雲林縣長張麗善擔任立委時期的助理，相當有人脈。如今李易諴死亡，台北地院將判決公訴不受理。

綜合媒體報導，前國會助理陳惟仁、林雍達、李易諴疑遭對岸情報人員吸收，涉嫌在台發展組織，「蒐集國民黨內部情資」、警政署內部法輪功等反共團體情報，以及偷取總統蔡英文的健保就醫紀錄等。

北檢8月13日依「國家安全法」起訴3人，但法官認為李並無羈押必要，裁定6萬元交保，限制出境、出海。事實上，李生前已罹患大腸癌，多年前就曾動手術，病情暫獲控制，不料後來惡化，交保不到30天就住進台大醫院。

追溯整起事件，曾任國會立委助理的陳惟仁、李易諴、林雍達，被化名「黃冠龍」的大陸國安人員吸收，2014到2018年間在台發展組織。陳惟仁曾是立院中華民國與中南美洲各國國會議員聯誼會助理、立委陳淑慧助理；林雍達曾先後擔任陳進丁、陳淑慧助理；李易諴則是記者出身，是雲林縣長張麗善擔任立委時期的助理，3人在政界、媒體都有相當人脈。

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