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李孟居穿「282」囚服談間諜工作　陳明通12字回應

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▲▼陸委會主委陳明通。（圖／記者曾俊豪攝）

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

《央視》11日揭露「迅雷－2020」行動成果，提到大陸國安機關近期破獲數百起台諜竊密案，遭關押超過一年的屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居，也身穿囚服在鏡頭前自白。對此，陸委會主委陳明通今（12日）公開回應，呼籲對岸停止政治炒作，破壞兩岸關係。

陸委會下午舉辦「eye臺灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮暨得獎短片首映會，陳明通在出席活動前接受媒體聯訪。不過，陳明通僅強調「停止政治炒作，破壞兩岸關係」，其餘問題如「李孟居是否被道歉？」、「有無向對岸交涉」等，陳明通均未回應。
▲李孟居著囚服畫面曝光。（圖／翻攝央視）

▲李孟居著囚服畫面曝光。（圖／翻攝央視）

李孟居自從2019年8月遭大陸國安機構逮捕後，便與外界失聯。在《央視》播出的專題裡，李孟居身穿紅色囚服背心，背心上號碼為「282」，下方還有「國安看」的字樣，他仍戴著招牌的黑框眼鏡，在鏡頭前侃侃而談，甚至還露出無奈的笑容。

影片曝光後，陸委會當天晚間便透過新聞稿回應。文中提到，中共刻意操作所謂破獲台灣間諜案等無稽之談，誣陷我方人員從事間諜行為，刻意破壞兩岸關係、干擾台灣自由民主、法治社會的正常運作，其動機令人質疑與不齒，「正告中共當局，停止以構陷編造入罪的手法，無端栽贓我方人民。」 

央視12日一早再發表「海峽時評」，抨擊台獨份子民進黨當局的指使下開始活躍，「這些人一方面加緊刺探祖國大陸的情報，一方面想渾水摸魚，給兩岸和平統一進程製造雜音。」甚至直言，民進黨當局及台獨分裂勢力，如果膽敢鋌而走險，「大陸方面將立刻採取必要手段解決台灣問題，台獨之日就是統一之時。」

▲▼陸委會主委陳明通。（圖／記者曾俊豪攝）

▲陸委會第三屆「eye臺灣win兩岸」短片頒獎典禮。（圖／記者曾俊豪攝）

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