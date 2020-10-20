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拜登次子「簽名單據」曝光！　FBI找上電腦維修店老闆

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▲▼拜登次子杭特（Hunter Biden）在2020年民主黨全代會上發言。（圖／路透）

▲拜登次子杭特在2020年民主黨全代會上發言。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國前副總統、民主黨總統候選人拜登與次子杭特（Hunter Biden）捲入「電郵門」風暴，主要資料來自杭特送修的筆記型電腦，但真偽仍然存疑。福斯新聞19日曝光一份有杭特簽名的單據，顯示當時他支付85美元送修三台MacBook Pro電腦，但還無法確認名字是否真的是杭特本人親簽。

根據曝光的單據，杭特在德拉瓦州威明頓市的「The Mac Shop」送修三台蘋果電腦，除了簽名之外，文件的收款處也寫明對象正是杭特，費用則為85美元（約新台幣2440元）。

根據福斯新聞（Fox News）報導，該電視台還獲得了其他相關文件，包括聯邦調查局（FBI）內部文件，內容詳細說明FBI探員與「The Mac Shop」維修店店主艾薩克（John Paul Mac Isaac）的來往互動。

文件內容顯示，艾薩克於2019年12月9日收到德拉瓦州地區法院傳票，要求他出庭作證。另外一頁文件則顯示相關筆電和硬碟的序號。

拜登父子「電郵門」最初由《紐約郵報》（New York Post）於上周踢爆，據稱多封電子郵件顯示拜登與烏克蘭和中國之間有所往來。報導刊登後，拜登家族的海外交易始終受到輿論關注。不過，拜登陣營始終堅稱，拜登本人與杭特均未從事任何不法行為。

拜登競選團隊發言人貝茨（Andrew Bates）在聲明中強調，去年川普彈劾案時的多份媒體調查，甚至2項由共和黨主導的參議院委員會調查均得出相同結論，也就是拜登對烏克蘭貫徹美國官方政策，行為並無不法，川普政府官員也已經證明此一事實。

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