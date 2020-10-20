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65吋小米電視16999元！首度登台　4大影音平台免費看

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▲65吋電視16999元！小米智慧顯示器首度登台。（圖／記者張慶輝攝）

▲小米台灣發表小米智慧顯示器65型，首波限量優惠價16,999元。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

小米台灣今（20）日正式發布小米智慧顯示器65型，並為其開出16,999元的首波限量優惠價，作為MIoT智慧聯網家電的最後一哩路，小米智慧顯示器也是小米台灣首次於國內發表的大型家電，憑藉著超越主流的高規格、方便使用的智慧聯網功能、以及與多家串流影音平台的合作，以強大競爭力進攻消費者的客廳。

▲65吋電視16999元！小米智慧顯示器首度登台　4大影音平台免費看。（圖／記者張慶輝攝）

▲65吋電視16999元！小米智慧顯示器首度登台。（圖／記者張慶輝攝）

▲小米智慧顯示器是MIoT生態圈的最後一塊拼圖，同時也是在台首度導入的大型家電。

作為客廳的影音娛樂中心，小米智慧顯示器65型外型以金屬拉絲質感為主軸，並搭載4K HDR 10bit高規顯示面板（解析度3840x2160），可呈現出NTSC 85%以上的色彩，並支援HDR10+動態影像處理，同時結合MEMC動態補償技術，無論在顏色還原度、畫面反應速度方面，都有水準之上的表現。

▲65吋電視16999元！小米智慧顯示器首度登台。（圖／記者張慶輝攝）

▲小米智慧型顯示器的外框用上拉絲質感的金屬製成，簡約造型適合搭配各種居家風格。

在音效方面，小米智慧顯示器65型則結合了13mmx16mm跑道式高音喇叭、2.25吋低音發聲單元、總功率20瓦的音響系統為主軸，並有杜比音效及DTS-HD技術加持，藉此呈現出媲美電影劇院般的環繞音效。

▲65吋電視16999元！小米智慧顯示器首度登台　4大影音平台免費看。（圖／記者張慶輝攝）

▲除了高規格顯示畫面外，小米智慧型顯示器的音效也多有著墨。

至於智慧聯網規格部分，內建64位元4核心處理器、2GB記憶體與16GB儲存空間、Android TV 9.0作業系統等，除了可使用Chromecast手機投射功能外，也能透過遙控器上的快捷鍵聲控操作；另外小米台灣也與國內串流影音業者合作，只要在年底前購買，就能免費享有4大平台1至3個月不等的會員服務。

▲65吋電視16999元！小米智慧顯示器首度登台。（圖／記者張慶輝攝）

▲遙控器可快速啟動聲控功能，配合Android TV 9.0作業系統更為易用。

小米台灣為小米智慧顯示器65型開出的建議售價為18,999元，首波上市提供限量優惠價16,999元（售完為止），並將在10月22日上午10點起於小米商城展開首賣，實體門市則會在10月24日於小米之家台北信義威秀店搶先獨賣。

▲65吋電視16999元！小米智慧顯示器首度登台　4大影音平台免費看。（圖／記者張慶輝攝）

▲年底前購機就可享4大影音平台免費會員權益，詳情可上小米商城查詢。

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