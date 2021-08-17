桃園女神無恥自爆「我就是虐嬰本人」　曬孩照嘲諷：長得很奇怪

▲該女大言不慚地表示，「我才是那個虐嬰本人」。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園自稱「女神」的人妻經常曬女兒照片；但詭異的是，不是聲稱給妹妹吃了「竹筍炒肉絲（挨打）」，就是放出她雙手紅腫、不斷哭泣的模樣，甚至自爆「我就是虐嬰本人」，離譜行徑遭大票網友撻伐，也有熱心人已通報社會局。

網友今在Dcard貼出大量截圖，怒喊「真的太扯了，越看越生氣，這個小孩才多大？教小孩根本不是這樣教好嗎？還自稱什麼本女神，我看後來還少兩個字吧，真的有病！這種人怎麼配可以生孩子，多少人想生不能生，而這種爛人居然生的出來。」

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從該女某篇貼文可見，身為人母，她竟嘲諷自己的親骨肉，表示「這個人每天都長得很奇怪，每天都在進化，怎麼可以長得這麼不可愛呢？可不可以長得漂亮一點兒呢！」

▲居然還酸自己的小孩，長得很奇怪。（圖／翻攝自Dcard）

一席話讓女網友忍不住爆氣，傻眼直呼「小孩還滿可愛的啊，到底哪裡不可愛了？就算不可愛也是遺傳到妳啦，笑死。」

不僅如此，該女還自爆，「我很幸運的是，小姐姐的老師和主人都很喜歡她，其實虐嬰根本不會發生在我們身上，我才是那個虐嬰的本人。」

令人憤怒的是，該女不斷PO出女兒被處罰後、或是難過不適的模樣，且每次都用沾沾自喜地口吻說，「敢耍脾氣，我就竹筍炒肉絲加辣」、「在我婷女神愛的教育下，沒有什麼叫我不可以」、「一次3包，沒吞下去，妳就準備吃美食料理」、「小姐姐今天不用上課，在家吃竹筍」。

▼超愛把「竹筍炒肉絲」掛在嘴上。（圖／翻攝自Dcard）