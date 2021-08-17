「桃園女神」被控虐嬰：吃竹筍炒肉絲！　半夜遭灌爆狂刪文

▲當事人發文遭備份。（圖／翻攝Dcard）



記者陳俊宏／綜合報導

一名住在桃園自稱「女神」的女網友，在臉書PO出多張女嬰照片，結果被網友指控根本是虐嬰，她雖半夜緊急刪掉相關貼文，但已被備份瘋傳。許多憤怒網友灌爆「女神」臉書、Instagram，「怎麼會有這種媽媽」、「拜託放過小孩好不好，竹筍炒肉絲妳留著自己吃吧！」還有人說已通報社會局，目前當事人尚未做出回應。

「這已經是虐嬰了吧？」有網友今天（17日）在「Dcard」社交平台發文，貼出多張「女神」的臉書截圖。原PO寫道，「今天看到朋友傳的，真的太扯了，越看越生氣，這個小孩才多大？教小孩根本不是這樣教好嗎，點進去這人臉書看真的越看越難過，還自稱什麼本女神。」

原PO直呼，「這種人怎麼配可以生孩子，多少人想生不能生…小孩的照片沒一張看起來是開心的，妳到底憑什麼擁有小孩，妳不配…竹筍炒肉絲，炒妳媽啦炒炒三小，O，氣氣氣氣氣！那麼愛發文給大家知道妳打小孩，就幫妳發來這裡給更多人看，更希望可以上新聞，讓更多人看到你們夫妻邪惡的一面，真的是辛苦這個小孩了，好想抱抱她。」

▲▼當事人發文遭備份。（圖／翻攝Dcard）



根據截圖，只見「女神」寫道，小孩剛吃完「竹筍炒肉絲」（指挨打），「吐牛奶就要談（彈）嘴巴，吐一口，我彈十下。管你要不要喝，本女神叫你喝就給我吞下去，敢耍脾氣，大腿很有肉，我就竹筍炒肉絲加辣。我是不會順從你的，更何況我帶的是大團隊，我有我的原則。」她貼出小孩的照片，只見小孩的大腿非常紅腫。

另張截圖中，「女神」貼出小孩大哭的照片說，「給我站在洗衣籃好好反省，倒啤酒在自己身上，我就看你哭多久，找死。」有人在底下留言，「虎媽，多教幾次就會了」；「女神」回，「我這麼虎媽，不動手，也能夠把他搞哭，因為他哭是我最開心的。」

在一段影片中，「女神」抓住雙手紅腫、不斷哭泣、戴口罩的女嬰，她寫道「小姐姐今天不用上課，在家吃竹筍，很好就是要把口罩給本女神戴上，沒有不行也要給我行，我管你行不行，左手臂吃竹筍，我看你在（再）不乖就吃右手臂的肉絲。」有人看不下去留言，「愛他不要罵他，好好溝通」；「女神」回，「本女神沒有罵他，我請他吃客家料理而已！嘗嘗美食的風味。」

目前當事人已刪除相關PO文，不過已遭備份瘋傳。大批憤怒網友灌爆她的臉書、IG，「刪文的手速有沒有虐童的快呢」、「拜託放過小孩好不好，竹筍炒肉絲你留著自己吃吧」、「吃啥小竹筍炒肉絲？不會教小孩不要生啦，刪什麼文？啊不是很猛很會PO？」有人表示已通報社會局，目前當事人尚未做出回應。

▲▼當事人留言。（圖／翻攝Dcard）



▼網友灌爆當事人臉書。（圖／翻攝當事人臉書）



▼網友指控「女神」虐嬰。（圖／翻攝Dcard）

