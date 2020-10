LINE BK啟動整合式銀行服務　泰國首創「社群銀行」平台

▲LINE BK服務正式在泰國啟動。(圖/LINE提供)

記者姚惠茹/台北報導

LINE今(20)日宣布在泰國推出首個「社群銀行」平台LINE BK,將泰國當地銀行的服務整合至泰國最受歡迎的社群軟體LINE中,主打「掌中銀行」(Banking in Your Hand)的口號,讓用戶只要透過LINE便能進行轉帳、開立儲蓄帳戶、申請貸款、付款,簡單又方便。



LINE表示,LINE BK服務由KASIKORN LINE公司負責營運,即LINE子公司LINE Financial Asia和泰國開泰銀行 (KASIKORNBANK) 子公司KASIKORN Vision Company Ltd.的合資公司。



LINE指出,自10月15日起,在泰國版LINE 通訊軟體中的「錢包」頁面即可找到LINE BK的服務介面,之後無須安裝其他應用程式,即可最多開設五個儲蓄帳戶並申辦LINE BK簽帳金融卡。

LINE進一步指出,LINE BK同時也提供各式各樣的金融服務,除了儲蓄帳戶享高利率優惠外,也為自由工作者和無固定收入者特別推出個人貸款服務。

LINE說明, LINE BK初期提供的金融產品和服務,包括儲蓄帳戶,不須來回切換應用程式,只要打開LINE就能完成所有金融交易,並收到存款/提款自動通知,用戶也可以即時查看帳戶餘額,並設定常用轉帳銀行帳號,其他功能包括多方自動分享電子單據(或銀行轉帳收據)、分攤團體消費帳單、請款 (Request-to-Pay) 服務,以及在開泰銀行ATM無卡提款。

LINE補充,服務包括特殊利率帳戶,LINE BK儲蓄帳戶最高享1.5%年利率,可選擇存放6個月或1年期,還有簽帳金融卡,凡以LINE BK Visa簽帳金融卡線上消費(最低消費金額為100泰銖),即可獲得0.5%現金回饋。

LINE分享,LINE BK簽帳金融卡分為三種,包括線上簽帳金融卡的虛擬卡片,可直接透過LINE立即申請,以及簽帳金融卡的實體卡片,有三種卡面設計,每款都有一個LINE FRIENDS角色,還有有信用額度的簽帳金融卡,具透支保護功能的實體簽帳卡,當餘額不足時,可在一定額度內先行墊付。

信用額度方面,LINE表示,隨時隨地輕鬆申請個人貸款,馬上核准,資金立即可用,月薪達7,000泰銖者、自由工作者,以及無固定薪水和薪資單者(例如小型企業主),現可利用LINE BK的貸款服務,取得受保障的資金。

此外,LINE BK用戶也可同時享有由LINE各式服務和泰國當地合作夥伴提供的促銷和優惠,包括LINE MAN Wongnai、Rabbit LINE Pay、Lazada和Agoda等,若已是開泰銀行的客戶,則可通過現有的K PLUS帳戶直接申請LINE BK,無縫啟用,便利更升級。

展望未來,LINE表示,KASIKORN LINE將持續帶來更多服務與創新,滿足多元的金融需求,並透過便捷簡化的銀行服務,助廣大泰國民眾一臂之力,未來LINE也計畫將金融服務擴展至日本、台灣和印尼等市場。