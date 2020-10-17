示威比「三指手勢」…圖謀傷害王后被捕！泰學運領袖面臨終身監禁

▲示威群眾以三指手勢，作為反抗獨裁政府的象徵。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

泰國兩名學運領袖法蘭西斯（Francis J. Bunkueanun Paothong）與艾格猜（Ekachai Hongkangwan）周三（14日）因涉嫌「圖謀傷害泰國王后」，在曼谷街頭抗議時遭到逮捕，可能面臨16到20年的有期徒刑，最重恐判處終身監禁。

根據《CNN》報導，王后蘇提達（Suthida Vajiralongkorn Na Ayutthaya）的車隊緩緩通過抗議人潮時，引爆示威者的情緒，人群中紛紛舉起三指手勢，表達對反抗政府霸權的決心，而帶頭的兩位學運領袖即因此被警方視為目標。

儘管根據流出的影片顯示，王后蘇堤達不僅沒有遭受到任何損傷，當時還面露微笑，向車窗外的示威民眾揮手致意。

WATCH: Protesters gathered and slowed down a convoy carrying Thailand's Queen Suthida in Bangkok, as the latest demonstration brought out tens of thousands of protesters onto the streets. pic.twitter.com/XFuouN4y70 — NBC News World (@NBCNewsWorld) October 15, 2020

三指手勢源於知名電影《飢餓遊戲》，早在2014年就成為泰國抗議民眾的常見動作，作為對抗獨裁政府的象徵。泰國軍方一度禁止民眾公然做出三指手勢，被授權可逮捕違反此規定的示威者。

自上周二（6日）以來，曼谷每天都有民眾的抗議活動，使泰國政府緊急頒布聚會禁令，警民衝突也越演越烈。事逢紀念已故泰王浦美蓬的陣亡將士紀念日，成千上萬的示威民眾在街上遊行，訴諸對政府和王室無作為的憤怒，要於體制上改革「真正的君主立憲」。

隨著示威運動的不斷升級，至今已有超過50人被捕。遊行隊伍14日由民主紀念碑出發，突破警方所設的路障，一路前進到衝突焦點—總理帕拉育（Prayut）的辦公室外紮營。

▲泰國警方使用強力水柱驅逐人群，雙方爆發激烈衝突。（圖／路透）



遊行現場一名抗議的民眾表示，「帕拉育從來沒有兌現以前給過泰國人民的承諾，如果政府連答應我們的事都做不到，我為什麼還要聽他說的話？這就是我站在此地的原因。」

帕拉育作為抗議群眾的頭號敵人，上周五（9日）強硬回絕示威者讓他下台的訴求，緊急抽調約15000名警察來維安，「學生家長們應該管好自己的小孩，我並不希望看到有任何不好的後果。我不知道在背後策劃一切的人真正想要什麼？」

►微分子精準高滲透科技，讓保養直達肌底