示威比「三指手勢」…圖謀傷害王后被捕！泰學運領袖面臨終身監禁

▲示威群眾以三指手勢,作為反抗獨裁政府的象徵。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

泰國兩名學運領袖法蘭西斯(Francis J. Bunkueanun Paothong)與艾格猜(Ekachai Hongkangwan)周三(14日)因涉嫌「圖謀傷害泰國王后」,在曼谷街頭抗議時遭到逮捕,可能面臨16到20年的有期徒刑,最重恐判處終身監禁。

根據《CNN》報導,王后蘇提達(Suthida Vajiralongkorn Na Ayutthaya)的車隊緩緩通過抗議人潮時,引爆示威者的情緒,人群中紛紛舉起三指手勢,表達對反抗政府霸權的決心,而帶頭的兩位學運領袖即因此被警方視為目標。

儘管根據流出的影片顯示,王后蘇堤達不僅沒有遭受到任何損傷,當時還面露微笑,向車窗外的示威民眾揮手致意。

WATCH: Protesters gathered and slowed down a convoy carrying Thailand's Queen Suthida in Bangkok, as the latest demonstration brought out tens of thousands of protesters onto the streets. pic.twitter.com/XFuouN4y70