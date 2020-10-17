泰警「強力水柱」瘋狂掃射！反政府示威人士多人遭逮

▲警方出度水車驅趕抗議民眾。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者呂欣憓曼谷17日專電

泰國反政府示威不斷，抗議民眾無懼緊急命令，昨天傍晚聚集在市中心示威，警方首度出動水車和優勢警力驅趕抗議人士，但抗議團體揚言今天傍晚仍要繼續集會，各界嚴陣以待。

由於政府回應抗議訴求的力道不如預期，加上國會拖延修憲進度，學運團體昨天再度號召支持者傍晚集結到市中心鬧區的巴吞旺（Pathumwan Intersection）路口，抗議人士在路口正中央以車子搭建臨時舞台，高喊總理下台。

這是7月以來曼谷街頭第7次大型示威抗議，也是14日以來連續第三天的抗議活動。

不過，原先和平的集會在泰國警方昨天首度出動優勢警力和水車後開始變調，警方從晚間6時30分開始清場，在空氣中噴灑具有催淚作用的物質，並以固定頻率噴灑強力水柱驅趕抗議人士，許多抗議者拿著雨傘抵抗水柱，警方直到午夜將路口清空，並抓了多名抗議分子。

▲▼示威人士遭強力水柱攻擊。（圖／達志影像／美聯社）



警方發言人奇沙納（Kissana Phattanacharoen）指出，昨天晚間發布聲明表示，警方的作為符合緊急狀態下的規定且驅離過程符合程序，對於部分報導指出警方使用催淚瓦斯和橡膠子彈，奇沙納表示沒有這回事。

總理府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）則表示，帕拉育要求警方不能使用暴力對付抗議者，且承諾會盡快讓事情恢復正常。

多個學運團體組成的人民團體（People’s Group）今天發布聲明稿指出，他們譴責任何對待民眾的暴力形式，儘管警方逮捕了所有主要的學運領袖，但過去2天的抗議證明了這場活動不是一個人的，而是所有人的，因此他們號召支持者今天下午4時再度集會。

不過，聲明中並沒有提到今天要在哪裡抗議，只呼籲支持者持續關注最新消息。

泰國內閣昨天舉行臨時會議，正式通過曼谷進入緊急狀態30天，帕拉育會後對媒體表示，如果抗議持續升溫，將實施宵禁。對於抗議團體要他下台，帕拉育表示他不會辭職。

►微分子精準高滲透科技，讓保養直達肌底