Windows傳資安危機！「iPhone用戶」成攻擊目標　駭客可遠距接管

▲微軟操作系統又傳資安危機，iPhone使用者很可能成為駭客攻擊的目標。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果iPhone使用者當心！由於微軟操作系統處理HEVC文件的方式有漏洞，導致iPhone使用者用Windows基礎的電腦瀏覽或編輯影片，都可能成為駭客攻擊的目標。

駭客可利用Windows Codecs Library中的Bug，接收且在未補丁的主機上執行代碼，美國國家保護和專案部門上週發現該漏洞，並註明有威脅。只要用戶打開特殊設計的HEVC圖像文件，就能觸發任意代碼執行，駭客就能入侵系統並進行遠距接管。

其中，iPhone用戶特別容易受到駭客攻擊，因為現代手機版本嚴重依賴HEVC進行影片錄製。自iPhone 7以來，蘋果就有編解碼器（codec），並成為iOS 11高標準的影片使用格式，需要HEVC才能在Windows電腦上查看或編輯影片。

由於iPhone用戶長期習慣接收HEVC影片附件，或在網路上查看文件格式，所以不會注意到危險訊號。從微軟的網路商店手動下載HEVC，或使用設備製造商的HEVC編解碼器，也容易受到攻擊。

微軟上週發布漏洞補丁，版本1.0.32762.0、1.0.32763.0和更高版本可以安全使用，也可以從公司的網路商店中下載並更新。