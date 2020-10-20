盲駕奪命煞落網！撞機車騎士卡底盤拖4公里火燒車　9子彈護身逃

▲大林肇事逃逸駕駛身上起出槍毒。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮日前發生汽機車車禍意外，一機車騎士被肇事駕駛撞倒噴飛路旁，機車被卡在肇事車輛底下拖行3、4公里甚至起火燃燒，最後駕駛竟然逃離現場，警方調閱關監視器，終在南投將肇事嫌犯逮捕，依毒品通緝、肇事逃逸致人於死、毒品等移送嘉義地方檢察署偵辦。

▲大林肇事逃逸駕駛南投落網。（圖／民雄分局提供）

警方表示，嘉義縣大林鎮三和里162線道8公里400公尺處西向外車道，12日上午發生一起自小客撞擊重機車之車禍案件，肇事當下自小客車並無任何停車或減速動作，反而加速逃逸，更將被撞機車壓於自小客車前下方，從肇事地點沿路推拖、轉到水源路路肩才停下，全程拖行約4公里，該機車整部車輛因拖行燒毀剩骨架，自小客因拖行溫度過高起火，整部車輛燒毀，肇事自小客車駕駛棄車逃逸，機車騎士噴飛於撞擊現場附近，由救護車送往大林慈濟醫院，機車騎士因顱內出血開刀急救中，仍不幸於109年10月18日傷重死亡。



案發後民雄分局成立專案小組全力查緝犯嫌，以車追人，經調閱近百支監視器比對，發現林姓男子涉有重嫌，且林嫌因毒品危害防制條例案遭嘉義地檢署通緝，判以徒刑2年5月16天，經多日跟監埋伏，循線19日在南投市汽車旅館當場查獲肇逃嫌犯林嫌，並附帶搜索現場查獲改造手槍一支，子彈9顆及安非他命毒品9小包、搖頭丸1包及電秤、吸食工具等證物，全案依毒品通緝、肇事逃逸致人於死、毒品等移送嘉義地方檢察署偵辦。





▲大林機車卡汽車底下起火燃燒，汽車駕駛肇事逃逸。（圖／記者翁伊森翻攝）