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記錯汽機車停放位置　屏東警10分鐘找回民眾2愛車

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▲屏東警分局民生派出所警員張厲生10分鐘內幫忙2車主找回愛車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局民生派出所警員張厲生10分鐘內幫忙2車主找回愛車 ，圖找回機車。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一位駕駛自小客車的男子、一位騎電動機車女子，兩人分別到屏東市用餐後，先後找不到汽、機車，警方獲報先後前往了解，分別找到汽機車，原來一人不熟悉屏東市區、一人將電動車停在小吃攤前，他們很不好意思地感謝警方幫忙。

▲屏東警分局民生派出所警員張厲生10分鐘內幫忙2車主找回愛車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲找回自小客車。

屏東警分局民生派出所警員張厲生日前擔服備勤勤務時，10分鐘內連續接獲2件民眾報案汽機車遭竊案件，趕忙了解，其中35歲蔡姓男子表示，其所有的自小客車停放於屏東市復興路段路邊停車格內，與朋友聚完餐欲開車時卻遍尋不著。

警方詢問發後，蔡男是外地來，對周遭環境並不熟稔，立即協助在案發地周圍四處尋覓，果不其然在距離約100公尺處的隔壁條馬路上發現他誤以為被偷的自小客車。

後相隔不到10分鐘，張員接獲另一名30歲洪姓女子報案，指稱將電動機車停放於附近屏東市民生路段上，下班吃完飯後卻在停放位置附近都找不到車輛，急急忙忙至派出所請求警方協尋，張員立刻前往停放地點周遭查看，又於不遠處發現該電動機車即停放於附近夜市內一處小吃攤前，她才不好意思表示可能是吃飯後忘記自己是騎車前往去吃飯引起誤解。兩人都對警方的協助感謝不已。

屏東警分局長劉清俊提醒大眾，常見汽機車不見的報案情事，但其中不少是記錯位置，警方提供小撇步，只要利用平常攜帶的手機，在停車後拍下停車位置及周遭環境，即能幫助回想並加速找到自己愛車的時間。萬一遭竊了，也能提供警方相關資訊，以利即時調閱相關監視器畫面，縮短偵辦時間。

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