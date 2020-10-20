桃園八德區全民健走　10/31活動當天受理1500個現場報名

▲桃園八德全民健走活動，摸彩品有67項市值超過30萬。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020年桃園市八德區全民健行活動」於10月31日，假八德埤塘自然生態公園舉行，因參加健走的完走禮以及摸彩送大獎助興，受理9,000名額報名已全數額滿；由於民眾反應熱烈，20日再加開2,000個網路報名名額，仍秒殺額滿。八德區公所指出，如加碼網路報名未報到名的民眾，活動當天上午6時起還有1,500個現場報名機會，額滿為止。

▲桃園八德全民健走活動，規劃從八德埤塘自然生態公園出發。（圖／市府提供）



八德區公所指出，去年健走活動有11,000人報名，由於近年來，民眾熱愛健走活動，因此今年再增加1,500名額，總共有12,500名額。健走活動規劃從八德埤塘自然生態公園出發，途經指玄宮等補給站後返回主會場，健走路線全長約4公里。八德區長邱瑞朝表示，埤塘自然生態公園是區內的重要自然生態景點，也是民眾散步健行的好去處，八德區公所為了提升區內市民的運動風氣，特別舉辦健行活動，除了欣賞埤塘公園的自然風光與沿線的稻田美景，公所也邀請到吉他彈唱、魔術、造型氣球等表演增添健走沿線的趣味性；本次也特別感謝指玄宮提供場地作為補給站，並贊助點心飲品為參與活動的民眾加油打氣。

另外主辦單位呼籲，由於參加活動人數眾多，為避免交通壅塞，埤塘公園停車場當日不開放停車，民眾可將車輛停放在八德分局旁活動臨時停車場，也開放興豐路兩側停車，騎機車的民眾則可停放於興豐路人行道上。

同時提醒網路報名成功的民眾，記得在活動當天6點至7點攜帶身分證件至主會場完成報到手續，領取瓶裝水與摸彩集章券；走完全程可兌換精美飛狼背包完走禮，還能參加摸彩，計有GOGORO電動機車1台、最新型的iPhone12手機2支、跑步機、捷安特電動自行車等67項市值超過30萬元的禮品，歡迎大家一起來運動，把大獎搬回家！

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