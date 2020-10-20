低收婦打零工苦撐家計！3子女1行動不便...屏東警捐助拋磚引玉

▲屏東縣枋寮警分局東海派出所所長藍清輝號召友人捐款等幫助潘婦人家人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉潘姓婦人，領有中低收入戶證明，又是輕度身心障礙人士，育有3名子女，其中一人行動相當不便，一人 依賴臨工賺取微薄收入貼補家用，生活清苦，屏東縣枋寮警分局東海所所長藍清輝、警員夏群凱，近日透過民間友人輾轉得知，會民間友人捐款及民生物質救助，幫她家度過難關。

這位48歲的潘姓婦人，領有中低收入戶證明且為輕度身心障礙人士，目前獨自撫養兩男一女，一子行動相當不便，三女兒目前就讀小學6年級；二兒子四處打臨時工賺取微薄收入貼補家用。

全家僅賴潘婦及二兒子依靠臨時工賺取的費用及中低收入戶補助生活，時常過著有一餐沒一餐的日子，她又身兼父職，生活更是難上加難；東海所所長藍清輝聽聞後心生憐憫，號召民間善心友人蘇清波、黃慶春，共同捐助3000元及油、鹽、米等日常必需用品，在東海派出所內親自交付善款及物資予她，期盼微薄捐助可以暫緩生活所需經費。

分局長黃國源表示，所長帶領著所內同仁發揮大愛精神，主動聯絡善心人士幫助弱勢家庭，「施比受更有福」，足為員警表率。

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