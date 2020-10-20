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屏東內埔警分局「三冠王」李孟蓉　榮登2020年高考金榜

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▲屏東縣內埔警分局書記李孟蓉2020年高考及格，分局長蔡耀順代表員警祝賀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局書記李孟蓉2020年高考及格，分局長蔡耀順代表員警祝賀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2020年公務人員高等考試三級考試日前放榜，在屏東縣內埔警分局擔任書記的李孟蓉榮登金榜，該分局獲知喜訊後，由分局長蔡耀順代表全體員警表達恭祝致意，並在分局門口張貼紅榜分享喜訊，讓她很開心表示，很榮幸能替內埔分局服務，往後有機會一定回來分局敘舊。

李孟蓉於2008畢業於屏東教育大學教育學系，2010年考取公務人員初等考試後，分發至屏東科技大學擔任書記工作4年多，2015年得知警察局出缺書記職時，當時對於警察工作充滿好奇的李員遂直接報名，並順利通過筆試及面試，派至內埔分局擔任公文收件與發文工作，同時負責分局與其他公務機關公文往返聯繫窗口。

這5年以來，她工作態度認真，對於不懂之處虛心求教，也因她積極任事，獲得了上級單位的肯定，在警察局2020年上半年各項業務評比中，李員榮獲公文品質與時效查考、New Client暨公文管理系統安全維護、檔案管理等三項評比的第一名，贏得「三冠王」稱號。

李孟蓉說，因她是內埔人，上下班路程不用3分鐘，讓她有更多時間處理各項業務，加上同事從旁協助，才能獲此殊榮。而今年的高考，其實準備工作並非順遂，幸有分局同仁適時鼓勵，幫助她堅定決心，最後才能榜上有名。

蔡分局長表示，李員工作盡責之餘，還勤學向上，最終榮登金榜，可謂皇天不負苦心人，除表達衷心祝福外，更希望這股勤學風氣能激勵同仁，勇敢挑戰自我，帶動內埔團隊整體的進步。

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屏東內埔警察書記李孟蓉高考

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