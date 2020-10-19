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豬隊友「後座清槍走火」…駕駛頭被轟爆留2稚兒！一審判賠1028萬

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▲▼ 呂姓男子開車載友人，其中張男持改造手槍把玩，竟不小心走火誤傷呂男，擔心被查緝謊稱失控自撞受傷，仍遭警識破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲張男於後座清槍時，不慎走火擊中駕駛呂男頭部，導致車輛失控衝撞邊坡。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名張姓男子去年因好友酒後與他人起衝突，憤而攜槍前往談判、替好友出頭，怎料回程途中，張男於後座清槍時，卻不慎誤觸板機，子彈當場打中駕駛呂男（49歲）頭部，致其傷重不治。事後張男遭依過失致死罪判刑2年4月，民事部分則由呂男家屬提出求償，新北地院審酌後，判張男需賠償死者家屬共1028萬3231元。

判決書內容指出，張男108年1月24日因好友酒後與他人發生衝突，為了替友出頭，張便撂來11名好友，並攜槍前往助陣談判，豈料返程途中行經新莊堤外道路時，坐在副駕駛座後方的張男掏出改造手槍清槍，子彈卻不慎走火擊發，當場射中駕駛呂男頭部，車輛也因此失控，偏往對向車道並擦撞邊坡。

張男等4人當下見狀後立即下車，並將呂男抬往另輛自小客，由陳姓好友駕車將呂男送往板橋亞東紀念醫院搶救，惟呂男傷勢過於嚴重，頭部有槍彈創傷、顱骨骨折併顱內出血、腦損傷等，最終因呼吸衰竭於2月2日下午4時許宣告不治死亡。

▲▼ 呂姓男子開車載友人，其中張男持改造手槍把玩，竟不小心走火誤傷呂男，擔心被查緝謊稱失控自撞受傷，仍遭警識破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲張男自知法網難逃，事後主動攜槍投案。（圖／記者陳以昇翻攝）

呂男家屬對於清槍走火一事相當不諒解，甚至一度懷疑張男是故意開槍；對此，張男事後到案，向警方表示，自己與死者相識多年，對方也曾在他最困苦時伸出援手，實無理由蓄意開槍射擊，整起案件為清槍走火所致，自己也感到十分難過、內疚。張男遭起訴後，刑事部分一審遭依過失致死、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，判處有期徒刑2年4月。

民事部分，死者呂男家屬提出求償1228萬餘元；新北地院審酌，死者呂男父母健在，且還與配偶育有1子1女，且2個孩子還是學齡前幼童，經計算後，判決張男須賠償死者家屬1028萬餘元為恰當，全案仍可上訴。

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