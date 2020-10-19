「國一數學題」老爸看了也嚇呆　解答曝光…超簡單：只是考定義

▲國一兒子的數學題差點嚇呆老爸。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

這真的是國中一年級的數學題嗎？一名男網友日前在《爆怨2公社》貼出一張照片，「鵝子說數學有題目不會，老爸我當然要解惑也」，結果一看題目，他心中瞬間冒出無數個「……」，一下崩潰直呼「現在國一的數學都拿麼（那麼）難嗎？」一下hashtag求救「#老爸程度逐漸母湯」，題目也引發熱論。

題目一出，不少網友也紛紛在底下傻眼，「天啊！完全看不懂」、「我兒子目前小三，這國一的……我直接傻了」、「國一就教到這種程度太恐怖了吧」、「不行，完全看不懂」、「講國語好嗎」、「國一？！看來我只會小一的加減乘除而已」、「謝謝，我今天應該很好睡了」、「我家女兒目前是國三、說真的，現在從國中開始、他們課本的內容我還真看不懂！」

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不過在一片崩潰下，還是有人順利算出答案，指出其實這一題考的是定義，並不是真的有多難的計算過程，「這個題目，在考定義，只是對於國一才一開始的孩子，看見m，又n的代數，總是怕怕的」、「其實真的是國一內容，一個簡單的觀念而已，只是算式會嚇人。」

▲▼原PO貼出自己和網友的解題步驟。（圖／翻攝自爆怨2公社）

而身為老爸的原PO自然不能漏氣，雖然一開始覺得可能很難，但還是實際列一次，發現真的並不複雜，他也更新貼文「其實真的是國一程度的題目，只是需要一個觀念來解，這麼複雜的算式真的挺嚇人的，附上神社友跟小弟的解題算式參考一下！」