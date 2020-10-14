陳文茜算「一個黑人3/5、兩個黑人6/10」　網譏：她不是台大的嗎？



▲陳文茜分析美國選舉制度。（圖／翻攝自波蘿日報 POLONEWS臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

資深媒體人陳文茜12日探討美國選舉制度歷史時提到，1787年左右的美國，當時黑奴沒有投票權，可是他們算在投票人口比例裡，「一個奴隸算3/5人，那你有兩個黑人就算6/10」。此話一出，遭網友調侃，是數學老師的問題還是國文老師？她不是台大的嗎？

陳文茜12日參加政論節目「少康戰情室」分析美國選舉制度，她提到，有哪一個國家選舉制度像美國這麼複雜？美國現在選舉制度是1787年左右的時候所創下，當時因為要讓很多聯邦組合起來，所以有很多的選舉人團制度是偏袒蓄奴的白人。

陳文茜分析，當時黑奴沒有投票權，女人也沒有，可是在人口比例裡，這個州會有多少參議員，也會把黑人也算進來，她舉例，「一個奴隸算3/5人，那你有兩個黑人就算6/10人，就是這種算法」。主持人趙少康在一旁聽完，也不覺得這段話有什麼地方不太對。

就有眼尖的網友在「波蘿日報 POLONEWS」上PO出節目連結，並標註陳文茜的名字，以及國小數學。事實上，如果一個奴隸算3/5人的話，兩個黑人的正解應該是6/5。

此文一出，便引來網友熱烈討論，紛紛留言「原來分母也要一起乘2喔」、「這個是數學老師的問題還是國文老師的問題？」、「五分之三不就是十分之六」、「她不是台大的嗎，如果我兒子這樣算，我一定要他擦掉重寫100遍」。