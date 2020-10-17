放學接到辦公室！小一兒突喊「麻麻，這裡不能吹喇叭」　她一看糗爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名母親因為就讀小一的兒子上半天課，家裡又剛好有段時間沒大人，所以在老闆同意的情況下，帶他到公司就近看管；沒想到，兒子突如其來的發問，秒變開車老司機，讓她哭笑不得。

女網友在dcard娓娓道來，為了不讓小孩放學後獨自待在家裡，老妹便跟老闆請示，帶兒子到公司半小時，由於孩子沒看過媽媽工作的地方，所以感到格外新奇，不僅東張西望，還一連問了好幾個問題。

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當時，小姪子童言童語地說，「麻麻，這裡不能看手機對不對？這裡也不能拍照，對不對？」聞言，老妹都是一邊忙著做報表，一邊笑著附和。

▲小姪子突然在辦公室裡開車XDDD。（圖／翻攝自dcard）

直到聽見「那這裡也不能吹喇叭，對不對？」她才終於抬起頭，發現兒子正盯著牆壁上的警語，至於海報上則分別有相機、手機、錄音機及錄影機的圖示，並寫著「非經同意禁止錄音錄影」。

身為阿姨的原po不禁笑說，「哈哈哈哈，什麼東西？只能說...小孩子的童言童語真的很有趣。」同時，她也透露，姪子是巨蟹座暖男，平時就很貼心，沒想到這回語出驚人，連辦公室裡的其他同事也聽到了。

po文引起熱烈回響，網友們紛紛直呼，「我懷疑小孩在開大車，可是我沒有證據」、「兒子講的也沒錯啦XDDD」、「老闆突然很緊張」、「孩子有前途！小司機」、「我們家小孩也很喜歡問對不對」、「憲法保障人民吹喇叭的時間地點自由」。

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