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沒等檢測結果就離開　貨車司機開到半路接電話：整車鮪魚陽性

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▲貨車。（圖／CFP）

▲大陸一名司機送貨到一半，接電話得知整車鮪魚被驗出新冠病毒。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

河北涿州市公安局一名貨車司機1日載運冷凍鮪魚，途經京港澳涿州高速公路，準備前往北京，不料，經現場防疫人員檢測，載運的冷凍鮪魚核酸檢測呈現陽性。此事一度在網路上流傳，大陸媒體3日報導，此情況確實存在，不過，官方尚未公開相關情況，開車的王姓駕駛也不願就此表示看法。

《紅星新聞》報導，整起事件是因為網路上流傳一張涿州市公安局的文件，內容為通報此次疫情檢測相關情況。

該文件指出，2020年10月1日22時52分，涿州市公安局指揮中心接獲王姓貨車司機報案，聲稱所運的一箱金槍魚核酸結果呈陽性。經核實後，發現該名駕駛的貨車是在當天8時，從鄭州市機場貨運站運輸一車鮪魚前往北京，出發前，魚貨曾做過兩次核酸檢測，不過，他沒等到檢測結果就運往北京。

▲▼北京疫情,計程車,社區,核酸檢測,百貨,端午節。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸嚴防新冠肺炎疫情在秋冬季節捲土重來。（圖／記者任以芳攝）

這名駕駛在配送途中，接到鄭州市疫情防控指揮部工作人員的電話，表示整車的鮪魚兩次核酸檢測結果都是陽性。這時，這名駕駛才打電話通報相關單位，並被要求在貨車中自我隔離，等待救援。

文件在網路曝光後，相關單位並未就此作出說明。 《紅星新聞》3日報導，涿州市公安局政治處值班人員處證實，「涿州市公安局關於王某所運金槍魚核酸檢測呈陽性的情況說明」確實存在，但屬於內部通報，並非對社會公開發佈。 

事實上，針對秋冬再爆發疫情的可能性，中國國家衛健委疾病預防控制專家委員會專家、北京市社區衛生首席吳浩表示，進口冷鏈食物的外包裝是疫情爆發的「重災區」，呼籲中國的海關和檢驗部門均加強排查，「食品搞乾淨，環境搞乾淨，病毒再來的可能性就會大大降低。」

 

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