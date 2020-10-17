全球首創「吹氣」新冠檢測法！日本成功研發　1小時就能知結果

▲日本研發出新的呼吸檢測法。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎確診數超過3926萬例，多國更迎來新一波疫情。《共同社》報導指出，日本已經成功研發出全球首款靠「吹氣」檢測新冠病毒的方法，只要短短1小時就能得到結果，目前正加排入臨床試驗，希望能盡速投入使用。

根據《共同社》16日報導，日本東北大學和島津製作所成功研發出新的檢測方法，民眾只要透過「吹氣」就能在1小時內得到檢測結果。此種方法是對呼氣內的病毒和蛋白質進行解析，屬於全球首創，民眾可以在醫療機構或家中進行檢測，目前正加排入臨床試驗。島津製作所社長上田輝久表示，「希望盡快投入實用，不僅在國內且能推向全球。」

▲現行的檢測多是對鼻子和喉嚨深處的黏液進行採樣，過程相當不適。（圖／達志影像／美聯社）



現行的新冠病毒檢測方法，多是對鼻子和喉嚨深處的黏液進行採樣，過程相當不適且需耗費許多時間；在等待結果的過程中，民眾仍可能因不知自身染疫，而將病毒繼續向外擴散，若是能加速檢測流程，就能有效抑制疫情。

根據約翰霍普金斯大學數據，全球確診人數已達3926萬餘人，死亡數超過110萬人。疫情最嚴重的國家仍是美國，確診數達804萬餘例，其次則為印度的737萬例、巴西的520萬例。亞洲疫情最嚴重的國家則是印尼的35萬餘例，日本確診數則為9萬2044例，死亡數為1664人。