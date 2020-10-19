外送軍團幫送餐！高中生「狂下單美食」大揭密　北一女、師大附中最常用

▲近年來高中生午餐改叫外送為主。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者蕭筠／台北報導

還記得去年粉紅大軍進攻校園的畫面嗎？近來因外送平台崛起，除了上班族熱愛叫外送外，就連學生的營養午餐也多了更多選擇，今（19）日foodpanda就公布全台北中南12所高中生最愛外送數據，訂單量最大的就是北一女中，而高中生們最愛點手搖飲，另外最特別的是，學生竟然也會透過熊貓超市訂購鮮乳、氣泡水，令人十分意外。

foodpanda解密高中生美食外送趨勢，7成訂單都在中午送出，可以看出高中生已經較少自己帶便當，或是在福利社解決午餐習慣，而訂單量最大的就是北一女中，遠超過其次的師大附中2倍之多，再來依序為成功高中、建國中學及高雄女中。

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▲高中生最愛外送美食曝光。（圖／foodpanda提供）

進一步分析則發現，「手搖飲」是高中生最愛叫外送的餐點之一，在各高中最常訂購餐廳前3名中有近4成都是手搖飲品牌，包括50嵐、麻古茶坊、甲文青茶飲都有入榜，另外日式丼飯、健康便當、韓式飯捲、麻辣燙也是不少學生的愛好。

除外若以單一品牌來觀察，麥當勞是最常被訂購店家，在超過半數以上的高中最愛餐點穩坐前3名，更在建國中學、師大附中、成功高中、台中一中及台南一中更是高居訂購次數第1名，此外還有學生透過熊貓超市訂購鮮乳、氣泡水等商品，意外成為亮點之一。

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