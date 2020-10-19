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雪印急回收40萬罐產品　部分「金屬碎片奶」恐流入大陸　

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▲▼日本老字號乳品雪印,液態奶,金屬碎片 。（圖／記者任以芳攝）

▲日本老字號乳品雪印新出的液態奶疑混入金屬碎片 。（圖／翻攝 央視財經頻道）

記者任以芳／台北報導 


日本知名老字號牛乳品牌雪印爆發食安危機，嬰幼兒喝的液態奶竟然混入「金屬碎片」，業者宣布回收大約40萬罐液態嬰兒奶。消息一出，不只日本消費者不安，大陸消費者也很擔憂。根據央視財經報導，目前這款液態奶沒有進口到大陸，不排除可能透過「代購管道」進入大陸市場。

該報導指出，雪印緊急回收的液態嬰兒奶，在嬰兒用奶中屬於比較新的品類。過去，嬰兒奶粉十分普及。近年日本相關法令的解禁，雪印研發這款不用調配、打開就能喝的液態嬰兒奶，在日本上市銷售反應不錯。

▲▼日本老字號乳品雪印,液態奶,金屬碎片 。（圖／記者任以芳攝）

▲雪印在日本緊急回收40萬罐液態奶 。（圖／翻攝 央視財經頻道）

據了解，這次出問題的回收的產品保質期在2021年9月16日前，由雪印子公司生產0的12個月嬰幼兒的液態奶。疑似在製作過程中混入金屬罐外包裝的小碎片，嬰幼兒食用可能存在安全隱患。

目前大陸網絡直營店上沒有販賣這款問題產品，但不排除可能通過代購等渠道流入市場。目前，雪印公司負責人表示，還沒有收到消費者飲用後出現健康問題的報告，回收工作進行當中，公司會向消費者致歉並承諾補償相應金額。

央視財經內容指出，已經不是雪印第一次曝出質量問題，2000年，日本約15000名消費者在飲用雪印的低脂牛奶後出現嘔吐、腹瀉等食物中毒症狀，原因是雪印的工廠把過期牛奶加入原料中重新生產，導致大批奶製品被細菌污染，也成為日本大半個世紀以來最為嚴重的一次集體中毒事件，加上這次食安事件，再次讓雪印集團老品牌形象受到重挫。

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