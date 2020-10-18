破70億台幣票房！　《姜子牙》口碑開高走低..他嘆出無奈真相

▲大陸本土動漫電影《姜子牙》票房開高走低。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／北京報導

大陸本土動漫電影《姜子牙》上映半個多月以來，總票房截止昨17日破15億人民幣，換算大約70多億台幣。初期放映口碑人氣都不錯，票房卻是開高走低，讓外界跌破眼鏡。大陸動畫導演章天接受陸媒澎湃新聞訪問指出，《姜子牙》實際暴露的是大陸本土動漫因缺乏工業化基礎，製作層面困難，這個行業真的非常辛苦、不賺錢。

電影《姜子牙》至今累計票房就已經高達15億（單位：人民幣，同下），後來單日票房一路下跌，最低跌至500萬左右，是同檔期對手《我和我的家鄉》的五分之一，甚至不及小成本電影《一點就到家》，位列大陸十一長假檔新片倒數第二。

▲大陸本土動漫電影《姜子牙》畫風依然飽受好評。（圖／翻攝 姜子牙電影海報）

根據大陸媒體澎湃新聞指出，電影《姜子牙》用「斷崖式下跌」來形容這部國漫新作的單日票房走向毫不為過。其口碑也不容樂觀，大陸知名豆瓣評分從7.5一度降至6.9，這是大陸近年熱門國漫作品中排在末尾的分數。媒體影評也不留情面給《姜子牙》貼上「神奇不再」、「故事沒講好」的負面標籤。

大陸國產動漫《姜子牙》真的有這麼差嗎？目前突破15億票房的動畫電影，在2020年排名第三，成績已經算很好了。澎湃新聞內容引述大陸多位動畫行業從業者的意見，一致認同「姜子牙的技術和美術肯定是一流」，大眾輿論對《姜子牙》有些苛刻了，《姜子牙》口碑正凸顯大陸本土動漫行業的「脆弱」處境。

首先談論劇本，不少大陸影評人認為動漫《姜子牙》太想要表達深刻主題，劇本忽略了角色塑造以及故事敘事本身。故事複雜人物薄弱，如果沒能成功代入角色，觀眾很難理解他們的行為邏輯。宏大的拯救蒼生的主題，對現實的深刻投射，人物間互相治癒的羈絆與救贖，野心太大全都要，反而一個都沒講好。

從宣傳角度分析，2019年大陸動漫電影《哪吒》票房突破50億，成為影史票房榜第二位，成為「國漫崛起」熱門詞彙。《姜子牙》片方營銷打算和《哪吒》硬性捆綁一起，可惜沒有做出效果，為口碑直落埋下隱患。

▲《姜子牙》凸顯大陸發展動畫電影無奈與艱辛。（圖／翻攝 電影姜子牙宣傳片）

製作也是一大問題，澎湃新聞訪問從業15年的大陸動畫導演章天，他表示，《哪吒》、《姜子牙》製作人員均超1000人，涉及動畫公司幾十家，創造大陸式「分發」的合作方式，同行齊心協力，實際暴露的是大陸本土動漫因缺乏工業化基礎，製作層面困難，這個行業真的「非常辛苦、不賺錢」。

目前，大陸動畫產業還尚處起步階段，從業人員收入本就不算高，行業所面對的觀眾，已經習慣了日漫、美漫帶來的觀影體驗，對質量與審美有高要求，打造優質作品所耗費的人力資源難再降低。根據大陸《2018年中國文化品牌發展報告》顯示，目前大陸動漫企業中有80%處於虧損狀態。提升產業利潤，無非壓縮成本與提高收入兩種方式，這在當下的動漫產業都不太行得通。

另外，據章天介紹，「稍微有規格的作品，做個一兩年很正常。」擁有成熟動漫產業的日本、美國會將基礎但耗費人力的動畫，分工外包到大陸、東歐、東南亞等地方，為了節省基礎成本。

▲大陸網民還是期盼本土動漫電影《姜子牙》能做出一片天地。（圖／翻攝 微博 瓶裝焰火）

大陸動漫相關企業收入來源，可分為承接項目製作費、原創作品版權費，涵蓋遊戲、影視、衍生產品等多維度的IP授權費。在成熟的動漫產業里，營收佔比最多的是衍生品和零售，其次才是電子遊戲改編、票房收入等，而這正是大陸國漫產業的軟肋。美國、日本授權商品佔整體動漫消費品市場份額分別達30%和20%以上，大陸只有1.2%。

大陸國內漫畫受眾人群狹小，由漫畫孵化來的IP作品並不多，各產業鏈協同薄弱，製片委員會制度更是沒有生長土壤。相較美國的動漫產業鏈高舉高打，由迪斯尼、夢工廠等巨頭壟斷產業鏈，利用高投入、高製作、高產出頭部作品，獨立完成從「原創、劇本、製作、發行、最後衍生產品」的完整產業鏈的運作，收割優質IP的所有利潤。因此，大陸建立本土動漫王國還有一段十分慢漫長艱辛的路。