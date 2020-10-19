元健天籟列車捐贈600台助聽器　嘉市民聽力損失達60分貝者免費

▲元健天籟列車捐贈吳少暉董事長(左二)捐贈600台助聽器 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市國際獅子會300-D1區張秀華總監、嘉鳳獅子會羅惠美會長與元健天籟列車吳少暉董事長在嘉義市政府的協助下，舉辦「『聲命嘉持 為愛加值』元健天籟捐贈助聽器記者會」。元健天籟列車捐贈600台專業助聽器，為嘉義市有聽力障礙的民眾，提供免費聽力檢測及專業助聽器適配，提升聽覺障礙者及其家庭日常生活品質，並喚醒社會大眾重視聽力健康，共建台灣聽力無障礙環境的願景，嘉義市長黃敏惠與眾貴賓到場感謝元健天籟列車無私地捐贈助聽器，為社會貢獻一份心力。

▲現場聽力檢測 。（圖／記者翁伊森翻攝）



「有愛的地方就可以化解苦難!」黃敏惠市長表示，對於聽障朋友，因為聽力受損，除了家人要付出很多心力外，自己也需付出更多的努力；這次元健天籟列車來到嘉義市，贈送600台助聽器，協助聽障者有更好的生活品質；吳少暉董事長的家人是聽障者，他的哥哥研發出先進的助聽器給家人使用，進一步捐給社會上有需要的人，盡到企業社會責任，這樣不只是愛家人，更愛社會，這樣的愛心已灑滿了台灣很多縣市，這次來到嘉義市，我們充滿感恩；感謝張秀華總監及羅惠美會長的用心，讓許多人得到幫助。



黃敏惠說，今天劉倖孜小提琴的表演，聽到聽障的孩子可以把小提琴演奏到那麼精準，林儀珊克服聽力的障礙，展現出優雅的舞蹈，讓我們很感動；每一個人都有無限的可能，也許是個障礙，但如果能超越障礙，您真是了不起；今天有很多人來協助，讓聽障者可以克服困難，讓大家的路走得更加順遂。

▲市府回贈 感謝狀。（圖／記者翁伊森翻攝）



「做好事難，把好事做好更難。」元健天籟列車吳少暉董事長表示，在國內捐贈包含了宜蘭市、台南市、嘉義縣、桃園市、高雄市、花蓮縣、新北市等地，目前已捐贈超過97萬部的助聽器，很高興在張秀華總監、嘉鳳獅子會及嘉義市政府的協助支持下，共同合作來辦理本次的捐贈活動，也盼望未來有更多民間單位共同參與公益活動，關懷照顧聽力障礙的朋友；很多人對其他器官退化情形非常敏銳，但是耳朵退化無感，台灣有很好的健保制度，卻有很低的助聽器適配率，希望透過這樣社會責任活動，提升適配率，幫助聽力復健，降低醫療成本。



張秀華總監表示，非常感佩元健天籟列車自2011年來，這將近10年來持續對聽覺障礙者的無私付出，幫助弱勢聽力障礙的民眾解決日常生活產生的問題，協助其重返有聲世界，實踐企業社會責任的承諾。



嘉鳳獅子會羅惠美會長表示相當感謝嘉義市政府協助，也感謝元健天籟列車讓嘉鳳獅子會有機會參與這項意義非凡的公益活動，造福嘉義市聽損者，也呼籲每個人注重保健聽力健康。



元健天籟列車助聽器捐贈活動方式，將以各里為單位，每位里長有15張檢測卷每里可發送15張檢測卷，嘉義市各里里長如發現里內有民眾(設籍嘉義市且年滿20歲)疑似有聽力障礙，可將檢測卷發給民眾前往元健大和直販公司嘉義站前店(地址：嘉義市西區中山路651號，洽詢電話：05-2277077)做聽力篩檢，如聽力確有障礙(聽力損失達60至90分貝者)，該公司將免費贈送一台耳寶助聽器。