冬夜追星首選阿里山　「冬夜星團季」生態營19日開放報名

▲小笠原山觀星 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局嘉義林區管理處與嘉義市天文協會合作，將於11月14-15日、12月5-6日、12月12-13日，在阿里山國家森林遊樂區推出3梯次「冬夜星團季」天文生態營。活動於19日上午9點開始報名，歡迎對自然生態、天文活動有興趣的民眾一起來體驗多變的阿里山風情。

▲天文望遠鏡操作 。（圖／記者翁伊森攝）



11月份的日落時分，可以在西邊的天空看到木星和土星，南邊可以看到亮紅色的火星。晚上到小笠原平台觀星時，秋季專屬星座正好高懸在我們的頭頂上，盤踞北半邊星空是王族星座，而南半部則是水族星座，其中還包含了仙女座腰帶上美麗的M31仙女座大星雲，以及從玉山山脈冒出來的M45呈現藍色光芒的昴宿星團。M31仙女座大星雲與昴宿星

團都可使用雙筒望遠鏡輕鬆觀察到。

12月底則是星空之王-獵戶座登場，將會帶領著四季最明亮的星座們從東方玉山山脈升起，明亮的星星串在一起，形成冬季大鑽石，拍照時璀璨眾星都會一起入鏡。



活動內容包含室內課程講解介紹季節常見星座、星座相關故事傳說、戶外實體天文望遠鏡操作練習課程、自然步道生態體驗、夜間觀星、搭火車賞日出等活動，課程內容豐富精彩多元。



活動於19日上午9點開放報名，活動簡章及活動日期請上報名網址查詢，網址如下https://goo.gl/8iVNmb。活動期間將乘坐園區內電動遊園車，往返於主要活動地點之間。住宿採團體通鋪，依照性別分房住宿。

歡迎國小3年級以上或成人銀髮族參加。活動費用每人計新台幣2,100元，其他注意事項，請在報名前詳閱活動簡章。活動諮詢可到報名網站的留言板留言專人回覆，或洽詢嘉義市天文協會王小姐0911726888。