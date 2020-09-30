9大新創遊程！阿里山鄒年慶秋節muni音樂季　歡迎來做部落客

▲▼ 歡迎來做部落客2020阿里山部落鄒年慶系列活動開跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處與鄒族九大部落聯合辦理「阿里山部落鄒年慶」，管理處馬惠達處長表示，「阿里山部落鄒年慶」是由各部落自主辦理的特色活動，首先由樂野產業節（10月2-3日）率先登場，接下來達邦愛玉季（10月9-11日）、生命豆季（10月30日-11月1日）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 歡迎來做部落客2020阿里山部落鄒年慶系列活動開跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

馬惠達處長指出，之後緊接著是山美寶島鯝魚節（11月7-8日）、來吉感恩祭（11月14-15日）、茶山hufu涼亭節（11月28-29日）、新美苦茶油節（11月21日）及逐鹿分享節（12月5-6日），從10月開始場場精彩的部落鄒年慶，在融合傳統與創新的特色活動之中，讓您感受部落人文之美，也可深刻體驗阿里山最動人的部落之旅。

▲▼ 歡迎來做部落客2020阿里山部落鄒年慶系列活動開跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外為展現「來自阿里山最嘹亮的歌聲」，特別於中秋連假10月3日（樂野台18縣62K處）、雙十連假10月10日（達邦綜合運動場）、11月7-8日及11月20-21日（山美達娜伊谷展演場）舉辦熱情有勁的muni音樂季樂舞交流活動。現場除有鄒族優秀團隊如yupasuengi、tamayae、那麼古謠樂團、逐鹿表演藝術團、跳動的山林、阿里山鄒族風笛表演藝術團及AM樂團等參加演出之外，也邀請活力四射的阿美族「太巴塱天藝文化表演藝術團」及泰雅族「傳源文化藝術團」等團隊共襄盛舉，每一隊精湛的樂舞展演為本次muni音樂季帶來高潮。

特別值得一提的是今年為增加本次muni音樂季聚光魅力，重金禮聘金鐘金曲雙料歌王-沈文程、風光入圍八項金曲獎號稱靈魂funk搖擺女聲-阿爆、金曲創作歌姬-戴曉君、新生代創作團體-Paliulius樂團，以及實力派創作男聲-徹摩等金曲團隊接力開唱，眾星齊聚點亮muni，一同唱響阿里山，high翻全台灣。

▲阿管處處長馬惠達推廣歡迎來做部落客2020阿里山部落鄒年慶系列活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）



阿里山管理處於5-12月陸續推出阿里山九大部落新創遊程，並透過知名網紅-旅人狂潮就愛趴趴照-Allen、登山達人-山女孩 ，自行車界超人氣達人-松哥等三大部落客號召遊客一起來鄒族部落旅行，充分感受鄒文化與阿里山得天獨厚的生態地景風貌，另外在「阿里山 新印象」官方臉書，即將推出「12波有獎徵答」的活動，只要回答問題，就有機會獲得超值的部落好禮；至更多活動內容詳情請至阿里山國家風景區官網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。

▲▼ 歡迎來做部落客2020阿里山部落鄒年慶系列活動文宣 。（圖／記者翁伊森翻攝）