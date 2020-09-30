　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

9大新創遊程！阿里山鄒年慶秋節muni音樂季　歡迎來做部落客

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 歡迎來做部落客2020阿里山部落鄒年慶系列活動開跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 歡迎來做部落客2020阿里山部落鄒年慶系列活動開跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處與鄒族九大部落聯合辦理「阿里山部落鄒年慶」，管理處馬惠達處長表示，「阿里山部落鄒年慶」是由各部落自主辦理的特色活動，首先由樂野產業節（10月2-3日）率先登場，接下來達邦愛玉季（10月9-11日）、生命豆季（10月30日-11月1日）。

▲▼ 歡迎來做部落客2020阿里山部落鄒年慶系列活動開跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 歡迎來做部落客2020阿里山部落鄒年慶系列活動開跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

馬惠達處長指出，之後緊接著是山美寶島鯝魚節（11月7-8日）、來吉感恩祭（11月14-15日）、茶山hufu涼亭節（11月28-29日）、新美苦茶油節（11月21日）及逐鹿分享節（12月5-6日），從10月開始場場精彩的部落鄒年慶，在融合傳統與創新的特色活動之中，讓您感受部落人文之美，也可深刻體驗阿里山最動人的部落之旅。

▲▼ 歡迎來做部落客2020阿里山部落鄒年慶系列活動開跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 歡迎來做部落客2020阿里山部落鄒年慶系列活動開跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外為展現「來自阿里山最嘹亮的歌聲」，特別於中秋連假10月3日（樂野台18縣62K處）、雙十連假10月10日（達邦綜合運動場）、11月7-8日及11月20-21日（山美達娜伊谷展演場）舉辦熱情有勁的muni音樂季樂舞交流活動。現場除有鄒族優秀團隊如yupasuengi、tamayae、那麼古謠樂團、逐鹿表演藝術團、跳動的山林、阿里山鄒族風笛表演藝術團及AM樂團等參加演出之外，也邀請活力四射的阿美族「太巴塱天藝文化表演藝術團」及泰雅族「傳源文化藝術團」等團隊共襄盛舉，每一隊精湛的樂舞展演為本次muni音樂季帶來高潮。

特別值得一提的是今年為增加本次muni音樂季聚光魅力，重金禮聘金鐘金曲雙料歌王-沈文程、風光入圍八項金曲獎號稱靈魂funk搖擺女聲-阿爆、金曲創作歌姬-戴曉君、新生代創作團體-Paliulius樂團，以及實力派創作男聲-徹摩等金曲團隊接力開唱，眾星齊聚點亮muni，一同唱響阿里山，high翻全台灣。

▲▼ 歡迎來做部落客2020阿里山部落鄒年慶系列活動開跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿管處處長馬惠達推廣歡迎來做部落客2020阿里山部落鄒年慶系列活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）


阿里山管理處於5-12月陸續推出阿里山九大部落新創遊程，並透過知名網紅-旅人狂潮就愛趴趴照-Allen、登山達人-山女孩 ，自行車界超人氣達人-松哥等三大部落客號召遊客一起來鄒族部落旅行，充分感受鄒文化與阿里山得天獨厚的生態地景風貌，另外在「阿里山 新印象」官方臉書，即將推出「12波有獎徵答」的活動，只要回答問題，就有機會獲得超值的部落好禮；至更多活動內容詳情請至阿里山國家風景區官網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。

▲▼ 歡迎來做部落客2020阿里山部落鄒年慶系列活動開跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 歡迎來做部落客2020阿里山部落鄒年慶系列活動文宣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

ET快訊
歐陽娜娜開唱《我的祖國》全程對嘴！央視露臉3分鐘零訪問
聽到鬧鐘響就昏倒！他罹「超罕見疾病」　醫曝恐怖後果
快訊／歐陽娜娜今晚唱《我的祖國》　歐陽龍回應了
歐陽娜娜「今晚上央視」　陸委會再喊話
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

封閉36年！「新竹州圖書館」10/1重啟對外開放　VR、3M高書海成焦點

文化觀光也要環保！嘉縣添購3輛六期遊覽車...彩繪農工大縣願景

「針感紋身」嘉義登場！百位刺青師發功...閒置酒廠化身文創基地

「世界生長週」寓教於樂！營養睡眠運動...小寶貝均衡發展

女大生顧中風父撐家計！勇奪IMC全國演講冠軍...吳鳳科大第一人

中秋連假前夕車潮塞住　國道北部多路段「紫爆」低於20公里

遇見德曼莎！失智樂活吹文藝時尚風...戲劇創作伴隨咖啡香

9大新創遊程！阿里山鄒年慶秋節muni音樂季　歡迎來做部落客

情侶快來！最大夜遊展演「光織影舞」...沈浸北香湖公園

配合祝山車站改建　觀日列車10月14日起改停對高岳車站

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

葉總與主審衝突爆氣摔東西　 賽後解釋震怒原因

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

封閉36年！「新竹州圖書館」10/1重啟對外開放　VR、3M高書海成焦點

文化觀光也要環保！嘉縣添購3輛六期遊覽車...彩繪農工大縣願景

「針感紋身」嘉義登場！百位刺青師發功...閒置酒廠化身文創基地

「世界生長週」寓教於樂！營養睡眠運動...小寶貝均衡發展

女大生顧中風父撐家計！勇奪IMC全國演講冠軍...吳鳳科大第一人

中秋連假前夕車潮塞住　國道北部多路段「紫爆」低於20公里

遇見德曼莎！失智樂活吹文藝時尚風...戲劇創作伴隨咖啡香

9大新創遊程！阿里山鄒年慶秋節muni音樂季　歡迎來做部落客

情侶快來！最大夜遊展演「光織影舞」...沈浸北香湖公園

配合祝山車站改建　觀日列車10月14日起改停對高岳車站

歐陽娜娜開唱《我的祖國》全程對嘴！　央視露臉3分鐘零訪問

醫法論壇交流！實例探討...深入醫病窘境與法律實務

烤肉熱量排行！營養師認證「第1名70%都油」　網秒傻：買了一整包

何如芸13歲兒認「成長過程有碎片」！　心疼淚崩…堅定斷開腥夫

僑胞有福了！APP免費醫療線上諮詢10月上線　24小時不間斷

首辯後川普與拜登都說自己贏 美網友：反正我們都輸了

中職／張正偉改判內野安　洪總不虧是挑戰王！改判率達46%

中職／潘傑楷三壘打追平安　5局統一2比2兄弟

「湧言會」18成員傾巢而出！　趙天麟、阮昭雄、林楚茵強攻社群

不輸三鐵！嘉義市鐵馬阿伯...忘我遠征中埔　山區迷途警助團圓

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

帝君佑男友平安過19歲　她終找到「皇宮廟」連獲5聖筊

60人民權橋下烤肉留滿地垃圾　炭火還在燒就閃人

快訊／國家級警報狂響！12：37地牛翻身　台北搖超大

快訊／台北超晃！　12：37規模5.9地震最大震度4級

名廚「炒飯加果醬」　1.9萬網崩潰：很像噴

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

為躲千萬遺產稅！家屬求「插管」9旬癌末翁

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

300哥又被捕捉了！「愛車慘生灰」超淒涼

中秋連假前變天了　下波鋒面「濕涼掉7度連下好幾天」

爆乳鋼琴戰！網紅「只剩2片貝殼」網卻搖頭

百鈔「被蓋鄭X宸」　他繳費被拒：哪個天兵

更多熱門

相關新聞

狗媽叼8寶「一次一隻」藏進民宿

狗媽叼8寶「一次一隻」藏進民宿

「母愛真偉大！」阿里山十方山水民宿日前發現，一隻黑狗媽媽將好幾隻小奶狗叼過來，偷偷放在民宿平台上，來來回回好幾趟，最後算一算竟然有8隻狗寶寶。民宿老闆雖有營業考量，卻還是暖心照顧狗媽媽，並著手送養可愛的小狗，目前已順利幫所有狗寶貝找到溫暖的家。

阿里山市集今開展　可買高山茶

阿里山市集今開展　可買高山茶

「以為是海嘯」他台南捕捉震撼一幕

「以為是海嘯」他台南捕捉震撼一幕

山羌50分鐘覓食萌樣曝光　網感動

山羌50分鐘覓食萌樣曝光　網感動

台版合掌村4人闖鐵道！　重罰5萬

台版合掌村4人闖鐵道！　重罰5萬

關鍵字：

阿里山鄒族部落

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

「讓人最不想交往」的3大星座

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

唐綺陽「2020最精彩3月份來了」：不輕鬆！

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面