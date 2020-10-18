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屏東九如一夜兩火警　3間鐵皮屋+自小客燒毀...打火兄弟疲於奔命

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▲屏東縣九如鄉17日晚發生兩起火警，打火弟兄疲於奔命滅火 。（圖／民眾提供）

▲屏東縣九如鄉17日晚發生兩起火警，打火弟兄疲於奔命滅火，圖九龍路民宅倉庫火警。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉17日晚上先後發生兩起火警，其中一起發生在九龍路，消防人員出動10各式消防車輛前往灌救，經一個多小時才將火勢撲滅，燒毀3間鐵皮屋及一輛自小客車，有民眾指稱是廟會活動燃放炮竹引發，消防局表示，火災發生原因，由火調小組進行調查，目前未確定火災原因；其實晚上11時多，也發生一起民宅屋頂冒出白煙，派員搶救，以人力接駁方式用水桶澆熄，現場找到火種，因無損失，也無人傷亡，不需火調。

▲屏東縣九如鄉17日晚發生兩起火警，打火弟兄疲於奔命滅火 。（圖／民眾提供）

▲九龍路火警。

根據屏東縣政府消防局資料，17日19時29分接獲民眾報案於九如鄉九龍路發生住宅火警，派遣九如、里港及屏東分隊出動各式消防車輛10車警消22人前往，由第一大隊副大隊長黃基峰帶隊指揮。

救災車組於19時36分抵達現場，發現為豬舍改建成三格無人居住的鐵皮倉庫，燃燒倉庫內堆放雜物及1台自小客車，立即佈線入室搶救，19時43分回報火勢控制，20時31分火勢完全熄滅，現場無人員受傷受困。

有網友表示，廟會活動燃放炮竹後引發，惟消防局表示，起火原因交由火調人員調查中。

▲屏東縣九如鄉17日晚發生兩起火警，打火弟兄疲於奔命滅火 。（圖／民眾提供）

▲▼另一處民宅火警、消防人員找到火種。

▲屏東縣九如鄉17日晚發生兩起火警，打火弟兄疲於奔命滅火 。（圖／民眾提供）

第2起發生在晚上11時，由分隊長率同3輛消防車、5位消防人員前往灌救，抵達現場發現屋頂冒白煙，經派遣同仁上樓查看後發現為遺留火種，並以人力接駁方式用水桶澆熄，現場無損失。

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