巴林將與以色列正式建交　阿拉伯世界第4國

▲川普先前在白宮與以色列總理納坦雅胡（左一）、巴林外長札亞尼（右二）以及阿聯酋外長阿布杜拉（右一）會晤。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴林和阿拉伯聯合大公國上月在美國白宮和以色列簽署關係正常化協定，根據最新消息，以色列18日將率團前往巴林，正式簽署建立全面外交關係的聯合公報。巴林也將成為第4個同意與以色列關係正常化的阿拉伯國家。

路透、法新社報導，以色列代表團由國家安全顧問本沙巴特（Meir Ben-Shabbat）率領，在當地18日搭乘以色列航空編號973班機，飛越沙烏地阿拉伯上空前往巴林首都麥納瑪（Manama），而美國財政部長梅努欽（Steve Mnuchin）也將隨行。

報導指出，沙烏地阿拉伯先前始終不認同與以色列關係正常化的呼籲，但此次願意開放空域讓該班班機飛過，實屬讓步。

官員透露，以色列和巴林屆時將簽署一份提升兩國關係的公報，正式建交，屆時雙方都能在對方境內設立大使館。梅努欽辦公室表示，以色列代表團此行是想在以色列、巴林、阿拉伯聯合大公國之間，尋求擴大經濟合作。

事實上，以色列多年前早已與埃及（1979年）、約旦（1994）簽署和平協議，而阿拉伯聯合大公國則是第3個同意與以色列關係正常化的國家，巴林則是第4。

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