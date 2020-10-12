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阻美出售卡達F-35戰機　以色列情報部長：需要軍事優勢維持和平

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▲▼以色列的F-35戰機在奧華特軍事基地起降。（圖／路透）

▲以色列的F-35戰機在奧華特軍事基地起降。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

以色列情報部長柯恩（Eli Cohen）11日表示，反對美國向卡達出售F-35戰機，以穩定以色列在中東地區的軍事優勢。根據《路透社》報導，以色列今年8月展開一系列的建交活動，先後與阿聯酋、巴林建利正常外交關係，而阿聯酋也在協議談判中獲得購買F-35的權力。

柯恩表示，「對我們來說，維持以色列在中東的軍事優勢是最重要的事情。我們在中東地區的地位仍然沒有變成向瑞士那樣（中立）。」以色列一直以來都指控，卡達持續資助巴勒斯坦反以色列的組織，讓加薩走廊的衝突越演越烈。

國際間原本在8月底預測，卡達可能會一同與以色列建交，但隨後以方決定放棄簽署「以巴和平協議」，與巴勒斯坦解放組織的和談也流局，使卡達與以色列之間關係又再回到原點。

▲▼反以色列的巴勒斯坦組織焚燒美以國旗，在南加薩走廊執行軍事行動。（圖／路透）

▲反以色列的巴勒斯坦組織焚燒美以國旗，在南加薩走廊執行軍事行動。（圖／路透）

「哈馬斯」政府（حركة المقاومة الاسلامية）一直是以色列的「肉中刺」，在加薩走廊抵抗以色列的軍事行為，但同時也被美國、歐盟定義為恐怖組織。卡達2013年遭指控，長期支持在巴勒斯坦活動的哈馬斯政府。

此外，卡達王室所出資的《半島電視台》也被認定，助長恐怖主義，為伊斯蘭國（ISIS）、哈瑪斯（Ḥamās）、真主黨（Hezbollah）等組織宣傳煽動，在2017年6月被以色列驅逐出境，撤銷電視台所有在境內的記者執照。

這次事件主角「F-35戰機」是由洛克希德.馬丁公司生產，是具備匿蹤設計的第五代戰機，遠距對空作戰能力僅次於F-22戰鬥機。以色列所使用的型號為F-35I，暱稱「ADIR」在希伯來語中意即「全能者」，也額外加裝埃爾比特公司開發的Elisra電戰系統。

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