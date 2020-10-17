表妹當伴娘「突換鏤空禮服」…婚宴拗1要求！她怒：到底誰才是新娘

▲表妹竟想穿婚紗當伴娘！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

人生僅有的一次婚禮，誰敢搶走新人風采，絕對犯大忌！一名人夫透露，日前陪老婆去試婚紗，結果阿姨帶著表妹去湊熱鬧，甚至母女倆還挑了一件「新娘禮服」回家，打算隔天婚宴上要讓表妹盛裝出席。老婆當下氣瘋了，回家向媽媽求救，結果只得到「她要穿就給她穿」的答案，所幸結局神展開。

一名男網友在《Dcard》透露，剛晉升人夫身分，但婚禮前夕卻遇到哭笑不得的奇葩事，起初老婆沒有要請伴娘，無奈她的表妹狂盧想穿禮服，最後老婆只好勉為其難答應，豈料最開啟一場惡夢。

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婚禮前一天，原PO帶著老婆去試穿禮服，結果愛湊熱鬧的阿姨，也就是表妹的媽媽得知後，直言想帶著女兒一起去，順便挑伴娘禮服。但明明表妹已租好禮服，阿姨也知道此事，結果原因就是「想要替女兒找更好看的禮服！」

只見婚紗店員翻遍整間店，就是找不到適合表妹身材的伴娘服，結果阿姨開始動歪腦筋，嚷嚷著「把大尺碼的『新娘禮服』拿出來給我女兒穿。」原PO還原當時狀況，只見表妹擺著臭臉回應，「這樣姐姐會生氣啦」、「我已經有伴娘服了 ，媽妳幹嘛？」然而身體很誠實地，母子倆來來回回試穿很多套新娘禮服。

最後表妹真的挑了一套湖水藍蕾絲禮服，讓站在一旁的老婆越看越生氣，質問「到底明天誰才是新娘啊？為何要挑新娘禮服給伴娘穿？」而厚顏阿姨不以為然回應，「哎呦～又沒關係，是會怎樣？」同時，表妹接著搭話「就說姐姐會生氣了」，下秒要求店員把禮服打包！

而岳母得知此事後，也要求老婆睜一隻眼閉一隻眼，「阿姨只有一個女兒，她要穿就給她穿。」看著明天就是婚禮，老婆實在吞不下這口氣，把置身事外的原PO給臭罵一頓後，再動員各種管道，把心中怒氣傳達給表妹。所幸，隔天表妹還是穿了原本的伴娘服出現，「避免一場腥風血雨」，不過當天阿姨小動作頻頻，要求新娘秘書分一些新娘飾品給女兒點綴，一度又讓老婆頭上噴火。

▲表妹挑禮服，中間還性感鏤空！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



文章貼出後，大批網友反而想看表妹鬧出笑話，「這件也太誇張...不過是你老婆的表妹，他要自己阻止吧，怎麼把火燒到你這裡了，感覺表妹很白目」、「我會覺得開心，這樣更襯托新娘的美，而且大家會覺得根本表妹是笑話」、「我覺得她有臉這樣穿就讓她穿啊，個人主觀認為這件很不適合她」、「連新娘媽媽都沒阻止，我的天」、「老實說婚禮當天新娘才是主角，伴娘穿怎樣根本不會有人記得」。