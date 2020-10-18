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好想買iPhone！大二妹竟「低價賣卵」肚子狂脹像孕婦　醫搖頭：完了

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▲▼iPhone XS Max開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone XS Max。（資料圖／記者邱倢芯攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

浙江的大二女學生美娟（化名）為了買iPhone XS Max，竟選擇到黑市賣卵換錢，每天到固定地點注射促排卵藥物，雖然十多天後順利買到手機，但她的肚子不斷膨脹，好像足月的孕婦。到醫院檢查發現，美娟雙側卵巢直徑已有13公分，比新生兒頭部還略大，隨時可能會死亡！

綜合陸媒報導，美娟到浙江大學醫學院附屬第一醫院就診後，醫生安排超音波檢查，並排除懷孕可能，不過卻發現她卵巢異常增大，上面還有很大一塊陰影，肚子裡充滿著腹水，而其他檢查結果顯示患者肝功能正常。

經過一連串會診，婦科醫生腦中突然冒出「過度刺激綜合症」，這是做試管嬰兒過程中，因排卵藥物作用而常見的併發症。他一臉疑惑詢問，「你是在做試管嬰兒嗎？」美娟連連否認，「沒有沒有，我連男朋友都沒有。」

面對醫生的問題，美娟開始眼神閃躲，最後索性不理醫生，拎著包就打算走。如此反常的表現更讓醫生確定，她一定沒有說實話。

▲▼ 大二女生“賣卵”買IPhone，肚子大得像孕婦。（圖／知訊）

▲增大的卵巢。（圖／知訊）

醫師指出，正常女性卵巢直徑約3、4公分，比乒乓球稍小，但美娟雙側卵巢直徑已有13公分，比新生兒頭部還略大，大量腹水抬高橫膈擠壓肺部，使她出現呼吸循環系統衰竭的症狀，而過度刺激會導致血液濃縮引發栓塞，隨時都有生命危險。他向美娟直言，「你這種情況，隨時可能會死的！」

這句話瞬間擊潰美娟的心理防線，將事實告訴醫生。原來一直是親戚眼中「乖乖女」的她，不久前看到班裡有同學買了iPhone XS Max，她心生羨慕卻不好意思開口向家裡要錢，強烈的虛榮心讓她喪失理智。

▲▼ 大二女生“賣卵”買IPhone，肚子大得像孕婦。（圖／知訊）

▲美娟在公廁隔板看到尋找「捐卵子志願者」的小廣告。（圖／知訊）

美娟開始尋找各種「快速賺錢」的辦法，一天在學校公廁的隔板上，看到尋找「捐卵子志願者」的小廣告，且酬勞不菲，心動的她試著添加QQ號。對方告訴美娟，賣卵子對身體沒有傷害，只需要每天打打針，半個月後取出卵子，就可以輕鬆賺1、2萬元（人民幣）。

因急於用錢，美娟同意了這門交易，接下來她每天按照對方提供的地址去注射促排卵藥物，十多天後取出了卵子，一共獲得1萬元，順利買到手機，沒想到才用了沒幾天，身體就病成這樣。

婦科副主任醫師胡京輝從美娟肚子裡放出了5000多毫升腹水，並通過各種治療使她的水電解質恢復平衡，經過3天的治療，病情才得以穩定。

胡京輝感嘆，「她的肚子是短短幾天內像打氣球一樣被『打』到這麼大，可想而知有多痛苦。」

報導指出，其實像美娟這樣的案例不在少數，每年都有因卵子黑市交易，而導致性命垂危或終身不孕的人，且年輕女性居多。大陸國家規定，禁止任何組織和個人以任何形式募集供卵者進行商業化的供卵行為，禁止以任何形式買賣配子、合子、胚胎，醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術。

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